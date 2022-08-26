Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, це пояснюється тим, що з початку війни окупанти не погодили жодного зеленого коридору.

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Як виїхати з Херсонщини

Соболевський додав, що росія не пропускає на окуповану Херсонщину гуманітарні конвої та дозволяє жодного евакуаційного шляху, на якому могла б гарантувати безпеку українцям під час переміщення.

Єдиним шляхом на підконтрольні території України лишається маршрут Василівка – Запоріжжя,

– зазначив заступник голови Херсонської облради.

росіяни обмежують рух на цьому маршруті, бо не хочуть залишатися самі на Херсонщині. "Якщо вони дадуть зелене світло – дуже скоро залишаться там самі. Крім окупантів нікого не буде, всі виїдуть", – пояснив Соболевський.

Він додав, що від виїзду з окупованих територій людей стримує те, що шлях дуже важкий. Охочим евакуюватися необхідно буде декілька днів провести у дорозі та під Василівкою чекати на свою чергу.

Українцям слід евакуюватися з регіону

Втім, за останні тижні все більше людей можуть проїхати. Тільки херсонців цим маршрутом виїжджає від 500 до 800 осіб кожен день.

За словами Соболевського, це пояснюється тим, що перед Василівкою утворилися такі черги, що окупантам довелося таки дозволити проїзд через блокпости. На жаль, там були й трагічні випадки, коли люди не витримували цю дорогу.

Соболевський додав, що ризики перебування на Херсонщині більші, ніж труднощі цього шляху, оскільки окупанти використовують українців, як живий щит.

Херсонщина буде деокупована, це тільки питання часу. Тому, якщо є можливість – необхідно виїжджати,

– наголосив заступник голови Херсонської облради.

Соболевський розповів, як можна виїхати з Херсонщини: дивіться відео

Що відомо про евакуацію українців