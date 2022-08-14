Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що окупанти продовжують обстріли області.

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Примусової евакуації на Харківщині поки не буде

Синєгубов розповів, що на Харківщині щотижня проводять евакуацію з тимчасово захоплених територій. За раз вивозять приблизно тисячу людей.

Щодо можливої примусової евакуації – наголошую, що наразі про це не мовиться щодо Харкова і частини області, які підконтрольні нашим військам,

– додав голова ОВА.

Він зазначив, що обласна влада усвідомлює наближення опалювального сезону та навмисні ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, Харкова і Чугуєва. Через це евакуацію розглядають як один з можливих варіантів розвитку подій.

Синєгубов наголосив, що для цього вже розробили детальні плани та визначили місця, куди можна буде вивезти місцевих жителів. Окрім цього, проводять переговори з міжнародними партнерами щодо розміщення евакуйованих, зокрема з поляками.

Також напередодні відбулася зустріч з міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук та волонтерами. Під час неї обговорили доставлення найнеобхідніших медикаментів – інсулінів, ліків для важкохворих – на ТОТ Куп'янського, Ізюмського та Вовчанського напрямків.

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