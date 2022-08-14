Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі орієнтовно о 01:07 14 серпня. Перед цим у Харкові розповіли подробиці останніх обстрілів.

Читайте також Пошкоджені будинки, комунікації, тролейбуси: мер показав наслідки нічного удару по Харкову

У Харкові та Антонівці пролунали вибухи

Повітряна тривога у Харкові почалась орієнтовно о 01:06 14 серпня.

Вибухи у Харківській області,

– написало Суспільне.

За даними телеграм-каналу "Харьков Life" повідомили, що в області пролунало 2 вибухи. Попередньо, запусків більше не було.

Відбій повітряної тривоги на Харківщині оголосили о 01:24 14 серпня.

Також вибухи лунали осторонь Антонівки, що на території окупованої Херсонщини. За даними телеграм-каналу "Х**вый Херсон", працювала ППО орків, проте нічого не збила.

У Антонівці пролунали вибухи: дивіться відео

Коротко про попередні вибухи в Харкові

У ніч проти 13 серпня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти поцілили по центру Харкова, Немишлянському та Слобідському районах.

Мер міста Ігор Терехов показав, що у місті пошкоджено коледж, комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів.

12 серпня ворожі ракети вдарили по трьох районах міста. Окрім вибухів вночі, вдень окупанти обстріляли вдень ще Богодухівщину.

У Міноборони заявили, що росія готується захопити Харків: відео