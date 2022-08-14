Соответствующую информацию сообщили местные жители ориентировочно в 1:07 14 августа. Перед этим в Харькове рассказали подробности последних обстрелов.
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В Харькове и Антоновке раздались взрывы
Воздушная тревога в Харькове началась ориентировочно в 1:06 14 августа.
Взрывы в Харьковской области,
– написало Суспільне.
По данным телеграмм-канала "Харьков Life" сообщили, что в области раздалось 2 взрыва. Предварительно запусков больше не было.
Отбой воздушной тревоги в Харьковской области объявили в 01:24 14 августа.
Также взрывы раздавались в стороне от Антоновки, что на территории оккупированной Херсонщины. По данным телеграмм-канала " Х**вый Херсон ", работала ПВО орков, однако ничего не сбила.
В Антоновке раздались взрывы: смотрите видео
Кратко о предварительных взрывах в Харькове
- В ночь на 13 августа в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты попали в центр Харькова, Немышлянском и Слободском районах.
- Мэр города Игорь Терехов показал, что в городе поврежден колледж, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, обломками иссечено несколько троллейбусов.
- 12 августа вражеские ракеты ударили по трем районам города. Кроме взрывов ночью, днем оккупанты обстреляли днем еще Богодуховщину.
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