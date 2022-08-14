Соответствующую информацию сообщили местные жители ориентировочно в 1:07 14 августа. Перед этим в Харькове рассказали подробности последних обстрелов.

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В Харькове и Антоновке раздались взрывы

Воздушная тревога в Харькове началась ориентировочно в 1:06 14 августа.

Взрывы в Харьковской области,

– написало Суспільне .

По данным телеграмм-канала " Харьков Life " сообщили, что в области раздалось 2 взрыва. Предварительно запусков больше не было.

Отбой воздушной тревоги в Харьковской области объявили в 01:24 14 августа.

Также взрывы раздавались в стороне от Антоновки, что на территории оккупированной Херсонщины. По данным телеграмм-канала " Х**вый Херсон ", работала ПВО орков, однако ничего не сбила.

В Антоновке раздались взрывы: смотрите видео

Кратко о предварительных взрывах в Харькове

В ночь на 13 августа в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты попали в центр Харькова, Немышлянском и Слободском районах.

Мэр города Игорь Терехов показал, что в городе поврежден колледж, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, обломками иссечено несколько троллейбусов.

12 августа вражеские ракеты ударили по трем районам города. Кроме взрывов ночью, днем ​​оккупанты обстреляли днем ​​еще Богодуховщину.