Оккупанты попали в центр Харькова, Немышлянском и Слободском районах. Мэр города Игорь Терехов показал фотографии последствий.

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Последствия вражеского обстрела

Поврежден колледж, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, обломками иссечено несколько троллейбусов.



российские захватчики обстреляли троллейбусы в Харькове / Фото Игоря Терехова

Игорь Терехов говорит, что россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре.

Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что отдаленно напоминало бы военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных заведений, транспорта, а людей – их жилья,

– пишет мэр Харькова.



В результате российской атаки повреждены здания, образовались огромные воронки / Фото Игоря Терехова

Какая ситуация в Харьковском направлении по данным Генштаба

По состоянию на утро 13 августа оккупанты продолжили атаку с танков, ствольной и реактивной артиллерии.

россияне обстреляли районы населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов, Мосьпаново и Коробочкино. Они нанесли авиаудары у Старого Салтова и Мосьпанова.

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