Окупанти поцілили по центру Харкова, Немишлянському та Слобідському районах. Мер міста Ігор Терехов показав фото наслідків.

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Які наслідки ворожого обстрілу

Пошкоджено коледж, комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів.



російські загарбники обстріляли тролейбуси в Харкові / Фото Ігоря Терехова

Ігор Терехов каже, що росіяни навмисно б'ють по цивільній інфраструктурі.

Там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей – їхнього житла,

– пише мер Харкова.



Внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі, утворились величезні вирви / Фото Ігоря Терехова

Яка ситуація на Харківському напрямку за даними Генштабу

Станом на ранок 13 серпня окупанти продовжили атаку з танків, ствольної та реактивної артилерії.

росіяни обстріляли райони населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Вони завдали авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.

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