Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів нові деталі обстрілу міста та області. З'ясувалося, що на Харківщині є троє постраждалих.

До теми Пошкоджені будинки, комунікації, тролейбуси: мер показав наслідки нічного удару по Харкову

Деталі обстрілу Харкова

По місту ворог завдав двох авіаударів. У Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Будівлю пошкодило вибуховою хвилею.

У Немишлянському районі ракета влучила у газон перед готельно-ресторанним комплексом. Як наслідок, пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. На місці працювали медики, які надали допомогу жінкам 74 та 50 років. Госпіталізації вони не потребували.

В області є троє постраждалих

️За добу 12 серпня ворог атакував Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки та господарчі споруди.

У Центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що постраждали троє людей. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському – жінка 84 років та 13-річний хлопець.

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