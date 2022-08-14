Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает 24 канал. Он отметил, что оккупанты продолжают обстрелы области.

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Принудительной эвакуации в Харьковской области пока не будет

Синегубов рассказал, что в Харьковской области еженедельно проводят эвакуацию с временно захваченных территорий. За раз вывозят около тысячи человек.

Что касается возможной принудительной эвакуации – подчеркиваю, что об этом не говорится относительно Харькова и части области, которые подконтрольны нашим войскам,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что областные власти осознают приближение отопительного сезона и умышленные вражеские обстрелы объектов критической инфраструктуры, в частности Харькова и Чугуева. Поэтому эвакуацию рассматривают как один из возможных вариантов развития событий.

Синегубов подчеркнул, что для этого уже разработали подробные планы и определили места, куда можно будет увезти местных жителей. Кроме этого, проводятся переговоры насчет размещения эвакуированных с международными партнерами, в частности с поляками.

Также накануне состоялась встреча с министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук и волонтерами. Во время нее обсудили доставку самых необходимых медикаментов – инсулинов, лекарств для тяжелобольных – на ТОТ Купянского, Изюмского и Волчанского направлений.

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