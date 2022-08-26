Про це 26 серпня повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає 24 канал. За її словами, обов'язкову евакуацію можуть оголосити на частині Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Чи отримають люди гарантії

Верещук запевнила, що тим, хто погодиться евакуюватися, нададуть перевезення, проживання, харчування та медичні послуги.

Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов'язкової евакуації, і ми до неї також готуємося. Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно,

– заявила міністерка.

Виплати у разі евакуації

Верещук зазначила, що мешканцям областей у разі евакуації виплачуватимуть допомогу. Люди отримуватимуть гроші відразу після прибуття потяга.

"Якщо це обов'язкова евакуація – 2 200 гривень на кожну особу одразу по прибуттю потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також – 2 тисячі гривень на кожну дорослу особу, 3 тисячі гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю", – пояснила Верещук.

До речі 55% чоловічого населення на окупованій Луганщині стали "гарматним м'ясом", – Верещук

Виплати для евакуйованих донеччан

За словами Верещук, допомога для тих, хто врятувався від війни, не буде одноразовою. Після евакуації людям допоможуть оформити довідку ВПО.

Крім цього, міністерство працює над тим, щоб забезпечити кожну багатодітну сім'ю ноутбуком. Це потрібно, щоб діти мали можливість навчатися.

Евакуація з Херсонщини

Верещук розповіла, що з Херсонської області виїхало 50% населення. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич назвав ситуацію в регіоні дуже напруженою. Він розповів, що евакуюватися не можуть понад 20 тисяч жителів.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", – сказав Янушевич.

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