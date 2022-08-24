Віцепрем'єр-міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону розповіла про безчинства окупантів. На захоплених територіях вони намагаються всіляко "мобілізувати" місцевих чоловіків, інформує 24 канал.

До теми Або переховуватися, або на м'ясо: як відбувається мобілізація на окупованих територіях

На практиці – це насильно записати до лав їхніх бандформувань. Наприклад, лише на Луганщині 55% таких насильно мобілізованих стали "гарматним м'ясом". Про це кажуть у них всередині і ми це знаємо від нашої розвідки. Це мінімальні цифри, процес продовжується далі,

– сказала Верещук.

Такі дії ворога вона назвала свідомим знищенням, геноцидом українців і тих, хто колись повірив окупантам і подумав, що росія може стати "асвабадітєлєм".

Як врятуватися від "мобілізації"

Верещук каже, що треба евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Треба всіма можливими способами втекти від такої "мобілізації".

"Врятуватись інакше не вийде, бо вони вже навіть залучають до війни 16-річних дітей. Мовляв, ті згодяться, щоб підносити снаряди, інші, щоб варити їсти. Та й 65-річних насильно заганяють туди. Знають, що ті вже багато років не тримали зброї в руках, не вміють нею користуватися і точно при перших же ударах загинуть", – сказала Верещук.

Вона наголосила, що росії на це байдуже. Для них люди – ніщо і вони не рахуються з втратами.

"Мобілізація" на окупованих територіях

На території окупованої Луганщини пройшли так звані "мобілізаційні" рейди. У багатьох населених пунктах, як звично для росії, почали виловлювати й затримувати чоловіків буквально на вулиці. Забирають навіть тих, хто мав відстрочку.

Стало відомо, що росія почала примусову "мобілізацію" на окупованих українських територіях ще у 2014 році. Правозахисники попереджали, що примусова "мобілізація" на захоплених територіях стала масовим явищем.

А нещодавно окупанти хотіли кинути на війну проти ЗСУ майстра КП "Вода Донбасу". Чоловіка схопили на вулиці. Це сталось у окупованій Горлівці, коли чоловік вийшов по сигарети. Мав так звану "бронь", а воювати не хотів. Його почали бити. Проломили череп та поїхали. Чоловік у реанімації.

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