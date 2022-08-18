Чоловіка схопили просто на вулиці. Про це 24 каналу розповіли власні джерела у розвідці.

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Окупанти побили майстра КП, який не хотів воювати

Джерела 24 каналу в розвідці розповіли, що у Горлівці на вихідних військові російської окупаційної армії намагалися мобілізувати майстра КП "Вода Донбасу", який вийшов за цигарками.

Мав так звану "бронь", а воювати не хотів. Вояки почали бити. Проломили череп та поїхали,

– розповіли у розвідці.

Наразі постраждалий перебуває у реанімації. Окупантів, яких побили цивільного, навіть не шукають.

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Мобілізація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях українського Донбасу росія активно проводить мобілізацію. Окупанти буквально по дворах шукають, кого б призвати.

Про це 24 каналу повідомив військовий, активіст, лідер організації "С14" Євген Карась. За його словами, рівень боєздатності таких військ буде низьким.

На Донбасі тим, хто вступає на "собачий контракт", обіцяють 200 тисяч рублів, із яких 50 тисяч рублів виплачують відразу, а 150 тисяч рублів – пізніше. Тобто окупанти роблять так, щоб мобілізовані не втекли з цими грішми.

Своєю чергою, на Луганщині, за словами Карася, щоб відкупитися від служби в "доблесних корпусах народної міліції" та "гробових військах", треба заплатити 100 тисяч рублів.

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