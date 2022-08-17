Окупанти затримали жителя Луганська прямо на території дитячого садка. Очевидці зафіксували цей момент на камеру. Про це повідомив блогер Денис Казанський.

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Як проходить мобілізація на окупованих територіях

На опублікованому відео видно, як у Луганську окупанти затримують чоловіка, який прийшов за дитиною до дитячого садка.

Він був спійманий живодерами для відправлення на фронт,

– зазначив блогер.

На кадрах можна почути, як затриманий чоловік кричить: "Ви мені робите боляче!". Але загарбники на це не звертають уваги.

"Так виглядає мобілізація у "звільненому Донбасі". Пішов за дитиною та став безіменною могилкою під Херсоном. У росії це називається "захист російськомовного населення", – наголосив Казанський.

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Мобілізація на Донбасі

росія проводить мобілізацію на окупованій території Донбасу, буквально по дворах шукаючи, кого б призвати. Водночас у квазіреспубліці "ЛНР" є можливість відкупитися від служби. Про це 24 каналу повідомив військовий, активіст, лідер організації "С14" Євген Карась. За його словами, рівень боєздатності таких військ буде низький.

Карась розповів, що на Донбасі тим, хто вступає на "собачий контракт", обіцяють 200 тисяч рублів, із яких 50 тисяч рублів виплачують відразу, а 150 тисяч рублів – пізніше. Тобто вони роблять так, щоб мобілізовані не втекли з цими грішми.

"Але в "ЛНР", щоб відкупитися від служби в "доблесних корпусах народної міліції", в цих "гробових військах", там треба заплатити уже 100 тисяч рублів", – зауважив він.

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