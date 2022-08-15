"Заробітчани" на війні

Дедалі частіше на окуповані території росіяни привозять своїх цивільних робітників, які виконують подвійні завдання. Такий собі dual use персонал.

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Про що мова? По всій росії збирають загони медиків, щоб відпрацювати вахтовим методам в різних районах тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

Зацитую: "Поступали с разными травмами, были и минно-взрывные ранения, – рассказали медики. – В основном это было население с территорий, где сейчас идут боевые действия. Гражданского населения было очень много".

Тобто цивільного населення було дуже багато, але ясна річ, були й військові. Таким чином, російські медики в тилу росіян надають першу допомогу пораненим росіянам, заміняючи військові польові шпиталі. До речі, в сарові поховали місцевого медика, який загинув на Донбасі.

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Легенди за старою методичкою

Йдемо далі. А хто проводить ремонти техніки? Військову техніку на передньому краї ремонтують ремонтні бригади із заводів-виробників. Це так само стало відомо з некрологів, коли ховали ремонтника з іжевського заводу "Купол", що виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор".

Хто проводить розмінування окупованих територій? Не військові сапери, а МНС росії. Хто проводить ремонти ключових об'єктів інфраструктури, щоб налагодити життя в тилу? Не інженерні війська чи рембати, а підрозділи робітників-"добророльців". Про це ми дізнались з відео робітників "Мосводоканалу", яких кинули із зарплатнею на окупованій Луганщині.

"Вахтовікі", "добровольці", "командіровка", "волонтери" – чим ці люди відрізняються так званих військових "отпускніков" зразка 14-го року?

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