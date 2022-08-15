Криваве прозріння світу

Недаремно він назвав розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою", що красномовно розкрило його ностальгічні та неоімперські переконання.

Радимо Пентагон забув про богів війни в Україні

Власне, однією із причин нападу росії на Україну є спроба ревізії Біловезької угоди 1991 року й повернення до ідеї нового Союзного договору. На кшталт тієї, що просувалася у межах Ново-Огарьовського процесу Михайла Горбачова.

На Заході це вже усвідомили. І якщо до 24 лютого 2022 року іще нерідко мали місце певні ілюзії щодо путіна, то після повномасштабного вторгнення в Україну сумнівів щодо намірів кремлівського диктатора не залишилося.

Якщо москва так палко воліє повернення до СРСР, то чому б їй це частково не влаштувати? Наприклад, в контексті обмеження можливості в'їзду до західних і, як вважають у кремлі, ворожих держав.

Ланцюгова реакція

Тож після нападу росії на Україну деякі країни-члени Євросоюзу, зокрема Польща, ускладнили в'їзд громадянам росії. Так, Латвія, Литва, Естонія та Чехія призупинили видачу віз, Данія та Нідерланди не видають короткострокових віз, а Болгарія на невизначений термін заморозила видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

Щодо сусідньої Польщі, то ця країна заблокувала видачу туристичних віз ще з березня-місяця. Обмеження на в'їзд не поширюється на осіб, які мають правовий зв'язок з країною над Віслою, зокрема на студентів, осіб з дозволом на роботу або тих, хто вже отримав дозвіл на проживання.

"До цієї категорії не належать громадяни росії, які подорожують і мають винятково туристичні візи", – пояснила лейтенантка Анна Міхальська, прессекретарка коменданта Прикордонної служби Польщі.

Про головне росія не зможе перемогти у війні з однієї причини

Показово, що невдовзі після ухвалення цього рішення представники польської влади почали заохочувати інші країни наслідувати приклад Польщі. Так, на початку квітня депутатка від панівної партії "Право і справедливість" Йоанна Ліхоцька заявила, що "потрібно цілком відрізати росію від банківської системи, накласти санкції у вигляді заборони на в'їзд до Європейського Союзу усім громадянам росії та заборонити імпорт нафти, газу і вугілля з цієї країни".

Закликає Євросоюз запровадити візові обмеження для російських громадян й Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ЄС не повинен перетворюватися на "супермаркет", доступний для будь-кого, хто має можливість туди потрапити.

"Має бути гарантія, що російські вбивці та посіпаки державного терору не користуватимуться шенгеном", – наголосив Президент України.

"Але", що рятують росіян

Втім, за словами заступника міністра закордонних справ Польщі Пьотра Вавжика, не всі країни Євросоюзу згодні на розширення санкцій, включаючи призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян рф. Проте запевнив, що Варшава працює над новим рішенням.

Вавжик додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами, та зазначив, що подібний погляд на ці питання мають країни Балтії, Чехія та Словаччина.

"Впродовж найближчих тижнів можемо очікувати рішення щодо цього питання", – оголосив високопосадовець.

Варто зазначити, що далеко не всі категорії осіб можуть потрапити під заборону. Адже наразі приблизно 13 тисяч росіян мають право на перебування в Польщі. За даними Міністерства розвитку і технології цієї країни, на сьогодні "у базі CEIDG налічується 1120 одноосібних підприємницьких діяльностей (чинних та припинених), в яких підприємці мають російське та інше громадянство. З них 903 компанії належать особам, які мають винятково російське громадянство".

Важливо Кіссинджер – старий лис: як Україна отримала сигнал щодо НАТО

"Поки наші служби не визнають їх персонами нон-ґрата, вони можуть тут жити. Багато з них мають польських членів подружжя, їхні діти є поляками. Їх важко звідси викинути", – заявив однин із представників польського панівного табору.

Окрім того, Польща приймає біженців із росії, які там зазнають переслідування. Та чи усі з них є такими? Не зовсім.

Річ у тім, що від початку січня до кінця липня цього року прохання про міжнародний захист у Польщі подали тисяча осіб, що на чотириста більше, аніж роком раніше. Проте більшість із них – не опозиціонери, а вихідці з Кавказу, які вже кілька років штурмують кордони Євросоюзу.

Не залізною завісою єдиною

Хай там як, виникає логічне запитання: чи кроки на кшталт обмеження в'їзду матимуть якийсь дієвий ефект на російське суспільство? Можливо. Однак лише в сукупності з іншими факторами.

До таких можна віднести політичні, економічні, військові та інші. Якщо росія дедалі більше ставатиме вигнанцем на міжнародній арені, санкції виявляться занадто відчутними для більшості російських громадян, а втрати й поразки на українському театрі бойових дій матимуть катастрофічний характер – усе це, з додаванням неможливості виїзду/втечі за межі рф до країн цивілізованого світу, – може посприяти усвідомленню росіянами того жахливого положення, у яке путін та його поплічники загнали російську державу.

Що це може змінити на практиці? Можна припустити, що за розвитку подібної ситуації внутрішня стабільність в рф може дати тріщини. Адже попри ностальгію за радянським минулим, за останні три десятиліття жителі цієї країни звикли до відносно вільного перетину кордону, як і, власне, до інших благ цивілізації.

Цікаве путін власноруч зруйнував головний міф про армію росії

Втрата цього врешті-решт може підпалити "бікфордів шнур". Після чого кремлівцям "не дай Бог побачити російський бунт, безглуздий і нещадний".

Отже, рішення, які ухвалюються в країнах Заходу щодо так званого візового бойкоту, є досить-таки правильними. І справа не лише в надії на внутрішньоросійські "тектонічні зсуви»", а й передусім у посиленні національної безпеки.

Обмеження в'їзду, в сукупності з покращенням обороноздатності, будівництвом захисних конструкцій на кордоні та іншими заходами, є вагомим інструментарієм для мінімізації присутності ворожого елементу, місце якого — за омріяною "залізною завісою". Що буде в результаті – невдовзі дізнаємося. Боротьба триває…

Актуальне – як Естонія відправляє росіян в напрямку корабля: дивіться відео