Кровавое прозрение мира

Недаром он назвал распад СССР "величайшей геополитической катастрофой", красноречиво раскрывшей его ностальгические и неоимперские убеждения.

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Собственно, одной из причин нападения на Украину является попытка ревизии Беловежского соглашения 1991 года и возвращение к идее нового Союзного договора. Вроде продвигавшегося в рамках Ново-Огаревского процесса Михаила Горбачева.

На Западе это уже осознали. И если до 24 февраля 2022 года еще нередко имели место определенные иллюзии относительно путина, то после полномасштабного вторжения в Украину сомнений в намерениях кремлевского диктатора не осталось.

Если москва так жгуче желает возвращения в СССР, то почему бы ей это частично не устроить? Например, в контексте ограничения возможности въезда в западные и, как считают в кремле, враждебные государства.

Цепная реакция

После нападения россии на Украину некоторые страны-члены Евросоюза, в частности Польша, осложнили въезд гражданам россии. Так, Латвия, Литва, Эстония и Чехия приостановили выдачу виз, Дания и Нидерланды не выдают краткосрочные визы, а Болгария на неопределенный срок заморозила выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости.

Что касается соседней Польши, то эта страна заблокировала выдачу туристических виз еще с марта-месяца. Ограничение на въезд не распространяется на лиц, имеющих правовую связь со страной над Вислой, в частности, на студентов, лиц с разрешением на работу или тех, кто уже получил вид на жительство.

"К этой категории не относятся граждане россии, которые путешествуют и имеют исключительно туристические визы", – объяснила лейтенант Анна Михальская, пресс-секретарь коменданта Пограничной службы Польши.

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Примечательно, что вскоре после принятия этого решения представители польских властей начали поощрять другие страны последовать примеру Польши. Так, в начале апреля депутат от господствующей партии "Право и справедливость" Йоанна Лихоцкая заявила, что "нужно полностью отрезать россию от банковской системы, наложить санкции в виде запрета на въезд в Европейский Союз всем гражданам россии и запретить импорт нефти, газа и угля из этой страны".

Призывает Евросоюз ввести визовые ограничения для российских граждан и Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что ЕС не должен превращаться в "супермаркет", доступный для любого, кто имеет возможность туда попасть.

"Должна быть гарантия, что российские убийцы и приспешники государственного террора не будут пользоваться шенгеном", – подчеркнул Президент Украины.

"Но", спасающие россиян

Впрочем, по словам замминистра иностранных дел Польши Пьотра Вавжика, не все страны Евросоюза согласны на расширение санкций, включая приостановку действия соглашения об упрощении визового движения для граждан россии. Однако заверил, что Варшава работает над новым решением.

Вавжик добавил, что польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этой теме с некоторыми государствами-членами, и отметил, что похожий взгляд на эти вопросы имеют страны Балтии, Чехия и Словакия.

"В течение ближайших недель можем ожидать решения по этому вопросу", – объявил чиновник.

Следует отметить, что далеко не все категории могут попасть под запрет. Ведь сейчас около 13 тысяч россиян имеют право на пребывание в Польше. По данным Министерства развития и технологии этой страны, на сегодняшний день "в базе CEIDG насчитывается 1120 единоличных предпринимательских деятельностей (действующих и прекращенных), в которых предприниматели имеют российское и другое гражданство. Из них 903 компании принадлежат лицам, имеющим исключительно российское гражданство".

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"Пока наши службы не признают их персонами нон-грата, они могут здесь жить. Многие из них имеют польских супругов, их дети являются поляками. Их трудно отсюда выбросить", – заявил один из представителей польского господствующего лагеря.

Кроме того, Польша принимает беженцев из россии, которые там подвергаются преследованию. Но все ли из них являются таковыми? Не совсем.

Дело в том, что с начала января до конца июля этого года прошение о международной защите в Польше подали тысячу человек, что на четыреста больше, чем годом ранее. Однако большинство из них – не оппозиционеры, а выходцы с Кавказа, уже несколько лет штурмующие границы Евросоюза.

Не железным занавесом единым

Как бы там ни было, возникает логичный вопрос: будут ли шаги вроде ограничения въезда иметь какой-то действенный эффект на российское общество? Возможно. Однако только в совокупности с другими факторами.

К ним можно отнести политические, экономические, военные и другие. Если россия все больше станет изгнанником на международной арене, санкции окажутся слишком ощутимыми для большинства российских граждан, а потери и поражения на украинском театре боевых действий будут носить катастрофический характер – все это, с добавлением невозможности выезда/бегства за пределы россии в страны цивилизованного мира, – может посодействовать осознанию россиянами того ужасного положения, в которое путин и его приспешники загнали российское государство.

Что это может изменить на практике? Можно предположить, что при развитии подобной ситуации внутренняя стабильность в россии может дать трещины. Ведь несмотря на ностальгию по советскому прошлому, за последние три десятилетия жители этой страны привыкли к относительно свободному пересечению границы, как и, собственно, к другим благам цивилизации.

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Потеря этого может поджечь "бикфордов шнур". После чего кремлевцам "не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

Следовательно, решения, которые принимаются в странах Запада относительно так называемого визового бойкота, достаточно правильны. И дело не только в надежде на внутрироссийские «тектонические оползни», но и прежде всего в усилении национальной безопасности.

Ограничение въезда, в совокупности с улучшением обороноспособности, строительством защитных конструкций на границе и другими мерами, является весомым инструментарием для минимизации присутствия вражеского элемента, место которого – за желанным "железным занавесом". Что будет в итоге – скоро узнаем. Борьба продолжается...

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