Я бы сказал, очень дорого. Киссинджер всегда был за то, чтобы мы были частью Запада, но был против членства в НАТО.

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И даже в последнее время несколько "петлял". Теперь его слова означают, что видение Западом геополитики окончательно изменилось. Правильнее сказать, украинцы его сменили.

Киссинджер всегда говорит то, чего не хотят сказать в западных столицах. После кандидатского статуса в ЕС мы получили неофициальный сигнал по отношению к НАТО. Запад сделал свою ставку.

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Больше о заявлении Киссинджера:

Киссинджер в интервью The Wall Street Journal заявил, что "после того, как россия вела себя в Украине", к Украине нужно относиться как к члену НАТО.

Он допустил "урегулирование", которое якобы сохранит за россией оккупированные в 2014 году территории, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от "невыполненного соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности".

Ранее Киссинджер заявлял, что выступает за роль Украины как буферной зоны между россией и Западом. По его словам, это якобы "лучше послужило бы стабильности".

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