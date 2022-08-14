Сейчас он заявил, что к Украине следует относиться как к члену НАТО после полномасштабного вторжения россии. Что это может означать – в эфире 24 канала предположил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ранее Риторика кардинально изменилась: Киссинджер призвал не уступать территории Украины

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований Если Киссинджер, достаточно опытный дипломат, говорит такие вещи, это означает, что он считается с Украиной как с мощной европейской силой.

И добавил, если проанализировать то, что писал экс-госсекретарь США, то он всегда с благосклонностью относился к сильным игрокам и повышал их роль.

"Итак, если есть такая позиция, и его мнение меняется в сторону того, что Украина фактически является членом НАТО и борется за свою независимость – это признание нашей силы и борьбы. Это признание Украины как серьезного субъекта и международного игрока", – добавил. Мусиенко.

Следовательно, это унижение россии и призыв увеличить военную помощь. Более того, многие западные политические элиты прислушиваются к мнению Киссинджера, поэтому они тоже будут менять свою позицию.

Последние заявления Киссинджера

Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal заявил, что к Украине следует относиться как к члену НАТО "после того, как россия вела себя в Украине".

В то же время Киссинджер заявил, что предусматривает "урегулирование", которое вроде бы сохранит по россии территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от "невыполненного соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности".

Ранее экс-госсекретарь говорил, что выступает за роль Украины как буферной зоны между россией и Западом, поскольку это якобы "лучше послужило бы стабильности".

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