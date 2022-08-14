Зараз же він заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення росії. Що це може означати – в ефірі 24 каналу припустив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Раніше Риторика кардинально змінилася: Кіссинджер закликав не поступатися територіями України

Олександр Мусієнко керівник Центру військово-правових досліджень Якщо Кіссинджер, який є доволі досвідченим дипломатом, говорить такі речі, це означає, що він рахується з Україною як з потужною європейською силою.

І додав, якщо проаналізувати те, що писав ексдержсекретар США, то він завжди з прихильністю ставився до сильних гравців і підвищував їхню роль.

"Отже, якщо є така позиція, і його думка змінюється у бік того, що Україна є фактично членом НАТО і бореться за свою незалежність – це визнання нашої сили та боротьби. Це визнання України як серйозного суб'єкта і міжнародного гравця", – додав Мусієнко.

Відтак, це приниження росії і заклик збільшити військову допомогу. Ба більше, багато західних політичних еліт дослухається до думки Кіссинджера, тож вони теж змінюватимуть свою позицію.

Останні заяви Кіссинджера

Генрі Кіссинджер в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО "після того, як Росія поводилася в Україні".

Водночас Кіссинджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке начебто збереже за росією території, окуповані у 2014 році, хоча у нього немає відповіді на запитання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "невиконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давнини".

Раніше ексдержсекретар говорив, що виступає за роль України як буферної зони між Росією та Заходом, оскільки це нібито "краще послугувало б стабільності".

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