Ще у травні Кіссинджер на форумі у Давосі здивував своєю позицією. Мовляв, повернення українських окупованих територій може спричинити нову війну з росією.

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Відмова України від територій не має бути умовою

В новому інтерв'ю німецькому телеканалу Кіссинджер наголосив, що за стіл переговорів таки доведеться сісти – задля того, аби запобігти жертвам. Україна та Захід мають спочатку визначити те, чим ні за що не поступляться.

Відмова від української території не має бути однією з умов, які ми можемо прийняти,

– наголосив колишній очільник Держдепу.

Обов'язковою у питанні перемовин має бути врахування позиції України. Адже, зауважив колишній очільник Держдепу, президент Зеленський неодноразово казав, що Київ своїми землями не поступиться. Домовлятись потрібно про те, що росіяни мають обов'язково вивести війська з тих земель, які захопили після 24 лютого 2022 року.

У червні Кіссинджер дещо змінив позицію

Зазначимо, що після резонансного виступу у Давосі Кіссинджер дещо змінив думку. Він зазначив, що росія вже програла "стратегічну війну". Мовляв, треба вести перемовини, аби москва залишала територію, яку нещодавно захопила.

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Як відповів на заяву Кіссинджера у Давосі Зеленський:

Український президент у травні різко відповів колишньому держсекретарю США.

Зеленський зауважив, що таке враження наче Кіссинджер виступав не у 2022 році в Давосі, а у 1938 році у Мюнхені.

Заяви піти на поступки росіянам, каже глава України, продовжують лунати навіть попри тисячі ракет, які запускають по українській землі.

Роблячи такі заяви, Кіссинджер зовсім не думає про простих людей.

До теми – відповідь Зеленського на заяву Кіссинджера у травні: