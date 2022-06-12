Про це мовиться в інтерв'ю Кіссинджера ексгенеральному директору Alphabet/Google Еріку Шмідту. Колишній держсекретар кардинально змінив думку після трьох місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Пропонує припинити вогонь

Кіссинджер вважає, що українські території, які окупували росіяни після 24 лютого, не залишатимуться підконтрольними їм. Вони мають повернутися до України, тому потрібно вести перемовини та припиняти вогонь. Проте раніше політик закликав йти на компроміс з Росією та віддавати частину територій. Зокрема, визнати Крим російським.

Кіссинджер колись втікав від нацистів, але зараз підігрує їм

Президент України Володимир Зеленський відповів на закиди Кіссинджера. Він назвав ці заяви такими, що виринають з минулого й суперечать тому, що пережив колишній держсекретар.

"Пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що у пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", – сказав Зеленський.

Він додав, що 1938 році Кіссинджер з сім'єю рятувався з нацистської Німеччини. Політикові тоді було 15 років і він все розумів. Кіссінджер тоді не міг сказати, що треба адаптуватися до нацистів.

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Не допустити зближення з Китаєм

За словами Кіссинджера, якщо Захід завдасть Росії поразки, то вона може піти на зближення з Китаєм. Це, як він сказав, буде фатальним.

Політик вважає Росію "життєво важливою частиною Європи". Зазначив, що вона була такою впродовж більш як чотирьох століть. Відповідно, європейські лідери нібито "не повинні забувати про свої довгострокові відносини" з Москвою.

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