Його звинувачують в інформаційній діяльності, спрямованій проти національної безпеки України. Цікаво, що Кіссинджера внесли до бази 27 травня, якраз на його 99-й День народження.

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Кіссинджера внесли до "Миротворця"

У центрі "Миротворець" дослідили особу Генрі Кіссинджера та його публічні заяви. На основі зібраних даних його звинувачують в:

участі в інформаційній спецоперації Росії (країни-агресорки та терористки) проти України;

поширенні наративів російсько-фашистської пропаганди і шантажу, зокрема про ядерну війну, глобальний занепад, голод, міграційний шок, наступ Китаю тощо в обмін на скорочення території України (мінімум станом до 24 лютого 2022 року, максимум – без Донецька, Луганська та всього Півдня, зокрема й без Одеси);

співучасті у злочинах російської влади проти України та її громадян.

Що таке "Миротворець"

Центр "Миротвторець" – це неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Створена 2014 року у межах роботи волонтерської групи "Народний тил". Фінансування центру відбувається шляхом краудфандингу.

Дані центру щодо особи Генрі Кіссинджера

На сторінці "Миротворця" про Кіссинджера йдеться, що він був держсекретарем Сполучених Штатів Америки протягом 1973 – 1977 років. У 1973 році став лауреатом Нобелівської премії миру. Народився 27 травня 1923 року у місті Фюрт, що у Німеччині. При народженні мав ім'я Гайнс Альфред Кіссінгер.

До слова, центр "Миротворець" закликав правоохоронні органи розглянути публікацію про Кіссинджера на сайті організації, як заяву про скоєння експолітиком низки свідомих правопорушень.

Контекст

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі Генрі Кіссинджер обурливо заявив, що Україна має поступитися своєю територіальною цілісністю Росії в обмін на мир, а країни Заходу закликав не сприяти поразці Росії у війні проти нашої держави. За його словами, протидія Росії буцімто може бути "фатальною" для усього світу.

На цинічні слова колишнього держсекретаря США різко відповів Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що Кіссинджер наче застряг у 1938-у році й не зважає на інтереси простих людей – українців. Його обурило, що попри всі злочини, скоєні Росією, хтось досі намагається передусім врахувати інтереси країни-агресорки.

Згодом у Держдепартаменті США повідомили офіційну позицію Вашингтона щодо одіозної заяви Кіссинджера. У відомстві наголосили, що штати й надалі надаватимуть підтримку Україні до її остаточної перемоги у війні проти Росії. Крім того, представник Держдепартаменту додав, що винятково український народ має право визначати майбутнє своєї країни.

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