Он обвиняется в информационной деятельности, направленной против национальной безопасности Украины. Интересно, что Киссинджер был внесен в базу 27 мая, как раз на его 99-й День рождения.

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Киссинджера внесли в "Миротворец"

В центре "Миротворец" исследовали личность Генри Киссинджера и его публичные заявления. На основе собранных данных его обвиняют в:

участии в информационной спецоперации России (страны-агрессора и террористки) против Украины;

распространении нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа, в частности о ядерной войне, глобальном упадке, голоде, миграционном шоке, наступлении Китая и т.п. в обмен на сокращение территории (минимум по состоянию на 24 февраля 2022 года, максимум – без Донецка, Луганска и всего Юга, в частности и без Одессы);

соучастия в преступлениях российской власти против Украины и его граждан.

Что такое "Миротворец"

Центр "Миротвторец" – это неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Создана в 2014 году в рамках работы волонтерской группы "Народный тыл". Финансирование центра происходит путём краудфандинга.

Данные центра по личности Генри Киссинджера

На странице Миротворца о Киссинджере говорится, что он был госсекретарем Соединенных Штатов Америки в течение 1973 – 1977 годов. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Родился 27 мая 1923 года в городе Фюрт в Германии. При рождении носил имя Гайнс Альфред Киссингер.

К слову, центр "Миротворец" призвал правоохранительные органы рассмотреть публикацию о Киссинджере на сайте организации, как заявление о совершении экс-политиком ряда сознательных правонарушений.

Контекст

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Генри Киссинджер возмутительно заявил, что Украина должна уступить свою территориальную целостность России в обмен на мир, а страны Запада призвал не способствовать поражению России в войне против нашего государства. По его словам, противодействие России якобы может быть "роковым" для всего мира.

На циничные слова бывшего госсекретаря США резко ответил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Киссинджер словно застрял в 1938-м году и не учитывает интересы простых людей – украинцев. Его возмутило, что на все преступления, совершенные Россией, кто-то до сих пор пытается прежде всего учесть интересы страны-агрессора.

Впоследствии в Госдепартаменте США сообщили официальную позицию Вашингтона по поводу одиозного заявления Киссинджера. В ведомстве подчеркнули, что штаты и дальше будут оказывать поддержку Украине к ее окончательной победе в войне против России. Кроме того, представитель Госдепартамента добавил, что украинский народ исключительно имеет право определять будущее своей страны.

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