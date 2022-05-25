Зеленский подчеркнул: такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год. Политик вроде бы думает, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене.

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Украинский лидер напомнил, что в реальном 1938 году, когда семья Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, так что он все прекрасно понимал.

И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними.

– подчеркнул Зеленский.