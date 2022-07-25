Еще в мае Киссинджер на форуме в Давосе удивил своей позицией. Мол, возвращение украинских оккупированных территорий может повлечь за собой новую войну с россией.

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Отказ Украины от территорий не должен быть условием

В новом интервью немецкому телеканалу Киссинджер подчеркнул, что за стол переговоров таки придется сесть – для того, чтобы предотвратить жертвы. Украина и Запад должны сначала определить, чем ни за что не уступят.

Отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять,

– подчеркнул бывший глава Госдепа.

Обязательным в вопросе переговоров должен быть учет позиции Украины. Ведь, заметил бывший глава Госдепа, президент Зеленский не раз говорил, что Киев своими землями не уступит. Договариваться нужно о том, что россияне обязательно должны вывести войска из тех земель, которые захватили после 24 февраля 2022 года.

В июне Киссинджер несколько изменил позицию

Отметим, что после резонансного выступления в Давосе Киссинджер несколько изменил мнение. Он отметил, что россия уже проиграла "стратегическую войну". Мол, надо вести переговоры, чтобы москва покидала территорию, которую недавно захватила.

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Как ответил на заявление Киссинджера в Давосе Зеленский:

Украинский президент в мае резко ответил бывшему госсекретарю США.

Зеленский заметил, что такое впечатление словно Киссинджер выступал не в 2022 году в Давосе, а в 1938 году в Мюнхене.

Заявления пойти на уступки россиянам, говорит глава Украины, продолжают раздаваться даже несмотря на тысячи ракет, запускаемых по украинской земле.

Делая такие заявления, Киссинджер совсем не думает о простых людях.

К теме – ответ Зеленского на заявление Киссинджера в мае: