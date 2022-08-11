В эфире 24 канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что на Краматорском и Бахмутском направлениях в некоторых районах отразили штурм, в других – продолжаются бои.
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"Бахмутское направление, а также Авдеевское, куда можно включить находящиеся неподалеку Марьинку и Пески – сегодня это 2 горячих направления. Это направления, где еще российские силы могут вести активные наступательные действия", – сообщил Мусиенко.
Они ведут, пытаются прорвать линию обороны, подходят поближе. Обстреливают не только артиллерией, но и по отдельным направлениям достают минометами. Это сейчас самое горячее место, где продолжаются интенсивные бои и отражаются российские атаки. Ведь россияне там пытаются активно подступать,
– рассказал Александр Мусиенко.
По его словам, несмотря на все заявления россиян, что они чуть ли не в самом Бахмуте находятся, – это не соответствует действительности. Украинские защитники укрепили рубежи и не дают противнику прорываться.
"Там продолжаются бои. Это едва ли не единственное направление, где российские силы могут вести активные наступательные действия. Надеюсь и верю, что наши защитники смогут их остановить", – добавил Александр Мусиенко.
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