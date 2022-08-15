Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко. В последнее время ситуация на фронте развивается не в пользу российских захватчиков.

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Чего ждать осенью на фронте

По словам Мусиенко, осенью россияне будут пытаться стабилизировать сложившуюся ситуацию.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-политических исследований Оккупанты сосредоточятся на удержании своих позиций, особенно на Юге и Харьковщине. На Востоке они будут проводить штурмовые наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки, насколько хватит ресурса. россияне не прекратят атаки там, пока не понесут серьезных потерь. В общем, они будут переходить к глухой обороне.

Военный эксперт добавил, что оккупанты будут создавать оборонные рубежи для того, чтобы помешать ВСУ переходить в атаки на тех плацдармах, где это возможно.

Проблемы в российской армии

Такая ситуация связана с тем, что у россиян остро не хватает ресурсов, прежде всего личного состава.

Им вряд ли удастся получить значительное усиление быстрыми темпами. Ранее на Востоке события развивались так стремительно, потому что оккупанты проводили мобилизацию на месте и бросали мобилизованных в бой, как "пушечное мясо",

– отметил Мусиенко.

Сейчас же, по его словам, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже некого мобилизовать.

Мусиенко рассказал, что россия также пытается собрать 20 тысяч дополнительного контингента.

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"Это будет сведенная группа из разных уголков россии. Туда также частично входят контрактники, которых удалось под разными предлогами заманить на войну в Украину. Однако это группа, которой они хотят доукомплектовать подразделения, которые несут потери", – сказал военный эксперт.

Мобилизация в российских городах

Чтобы усилить свою армию, оккупанты даже раздают повестки в российских городах. В частности, жители Санкт-Петербурга шокированы из-за массовой раздачи повесток.

По мнению Мусиенко, даже если удастся кого-то мобилизовать в россии, потребуется время на подготовку этих кадров.

Тех, кому рассылают повестки, будут готовить с прицелом на позднюю осень или на зиму,

– отметил военный эксперт.

Александр Мусиенко предположил, что будет происходить на фронте осенью: смотрите видео

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