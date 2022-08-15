Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко. Останнім часом ситуація на фронті розвивається не на користь російських загарбників.

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Чого очікувати восени на фронті

За словами Мусієнка, восени росіяни намагатимуться стабілізувати ситуацію, яка склалася.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-політичних досліджень Окупанти зосередяться на утриманні своїх позицій, особливо на Півдні і на Харківщині. На Сході вони будуть проводити штурмові наступальні дії в районі Бахмуту та Авдіївки, наскільки ще вистачить ресурсу. росіяни не припинять атаки там, поки не зазнають серйозних втрат. Загалом вони будуть переходити до глухої оборони.

Військовий експерт додав, що окупанти будуть створювати оборонні рубежі для того, щоб завадити ЗСУ переходити в атаки на тих плацдармах, де це можливо.

Проблеми у російській армії

Така ситуація пов'язана з тим, що у росіян гостро не вистачає ресурсів, насамперед особового складу.

Їм навряд чи вдасться отримати значне підсилення швидкими темпами. Раніше на Сході події розвивалися так стрімко, тому що окупанти проводили мобілізацію на місці і кидали мобілізованих у бій, як "гарматне м'ясо",

– зазначив Мусієнко.

Зараз же, за його словами, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже немає кого мобілізувати.

Мусієнко розповів, що росія також намагається зібрати 20 тисяч додаткового контингенту.

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"Це буде зведена група з різних куточків росії. Туди також частково входять контрактники, яких вдалося під різними приводами заманити на війну в Україну. Однак це група, якою вони хочуть доукомплектувати підрозділи, які зазнають втрат", – сказав військовий експерт.

Мобілізація у російських містах

Аби підсилити свою армію, окупанти навіть роздають повістки у російських містах. Зокрема, жителі Санкт-Петербурга шоковані через масову роздачу повісток.

На думку Мусієнка, навіть якщо вдасться когось мобілізувати у росії, буде потрібен час на підготовку цих кадрів.

Тих, кому розсилають повістки, готуватимуть з прицілом на пізню осінь або на зиму,

– зазначив військовий експерт.

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