Хокенхалл переконаний, що цьогоріч жодна зі сторін не вдасться до рішучих дій.

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Що відбувається зараз

росія явно намагається поновити сили після значних втрат. Їй також доводиться передислокувати частину своїх військ з Донбасу на Південь, де окупанти зазнають значного тиску з боку українських сил у Херсоні та його околицях.

Але генерал Хоккенхалл вважає, що неможливо очікувати рішучих зрушень на Півдні в найближчі місяці.

У Британії не вірять, що цьогоріч Україна поверне території

Хоккенхалл заявив, що розуміє бажання України повернути територію. Але попри контратаки та контрнаступи він не вірить, що цього року жодна зі сторін вдасться до рішучих дій.

Чи застосує кремль ядерну зброю

Генерал Хоккенхалл підкреслив, що за цим стежать дуже-дуже уважно. Але, за словами генерала, москва навряд найближчим часом застосує ядерну зброю. Хоч зауважує, що можливість її використання може змінитися, якщо зміниться динаміка поля бою.

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