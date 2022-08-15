Про це розповіли у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. У повістках мовиться, що чоловікам слід з'явитися у військкомати буцімто для уточнення даних, а не для мобілізації.

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Жителі Санкт-Петербурга злякалися масової роздачі повісток

У поштових скриньках жителів центру Санкт-Петербурга нещодавно почали з'являтися повістки з вимогою прийти до військкомату. На них можна побачити червоний штамп "Явка обов'язкова!", який, за словами росіян, дуже їх тривожить.

"Ви зобов'язані 13 – 18 серпня 2022 року з'явитися до військового комісаріату Адміралтейського і Кіровського районів міста Санкт-Петербурга за адресою: Ризький проспект, будинок 12, кабінет 28, для уточнення даних", – мовиться в документі.

Чоловіків, яких викликають до військкомату, також просять принести із собою паспорт та військовий квиток. Одна з жительок Санкт-Петербурга розповіла, що 13 серпня помітила десятки таких повісток у поштових скриньках свого будинку на Вознесенському проспекті. На всіх зазначені прізвище, ім'я, по батькові, рік народження та адреса отримувача.

Я такого не бачила ніколи. Надсилають купу сповіщень на старих мешканців, але цього не було жодного разу. Причому там різний вік – одному взагалі 49 років. Зважаючи на те, що я помітила, наймолодшому було 38 років,

– розповіла росіянка.

Усі повістки підписав військовий комісар Адміралтейського та Кіровського районів руслан валєєв. З 2019 року він був у цьому військкоматі начальником відділення підготовки та призову громадян на військову службу.

Своєю чергою, у Петроградському районі співробітники військкомату обдзвонюють усіх громадян, які перебувають на військовому обліку. У військкоматі переконують, що розмовляють містянами мобілізаційного віку скоріше для "звітності перед вищою інстанцією". Адже їхнім завданням буцімто є активізація набору на військову службу за контрактом, і зацікавленість у ній нібито відповідає попиту.

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