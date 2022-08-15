На сегодняшний день Украина – это единственная страна в мире, которая приняла участие в полномасштабной войне с врагом, многократно превосходящим ее потенциал. Экономически, технически, технологически, финансово, информационно и милитарно.

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Никто не проходил путь Украины

Ни одна страна в мире, в современной истории, не испытывала на себе именно такой масштабной агрессии и не только выстояла под этим непомерным прессингом, но еще и дала сдачи, и стала давить в ответ так, что этот агрессор, колоссальная глыба, занимающая 1/9-ю суши и первое место в мире по природным богатствам, сломался.

Сломался, забившись в угол, ничтожно скуля от непонимания того, как ему действовать дальше, ведь каждый последующий шаг – патовый.

Но удивительно даже не это, а то, почему это так всех удивило, особенно Пентагон.

Я прекрасно помню, как в 2014 году ВСУ начали АТО. Как после череды предложений Украины оккупантам пойти прочь с нашей территории началось наступление. Началось с массированного артиллерийского удара по позициям врага, который сразу их отбросил на километры.

Тогда я в 2014 году писал о том, что в Пентагоне были поражены слаженности действий и мастерству украинских артиллеристов, за считанные дни решивших целый ряд задач по подавлению и оттеснению противника.

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И тогда мне было странным это слышать от США, ведь удивительно то, что в Пентагоне не знали, что именно в Украине еще со времен СССР была самая лучшая артиллерийская школа.

В Пентагоне забыли про богов войны в Украине, забыли про старт АТО в 2014-м, удивлялись тому, как ВСУ выстояли против россии в 2022 году 3 дня, 7 дней, 2 недели…

Может пора не удивляться, а набрать уже толковых аналитиков? А то Facepalm с бессмысленной помощью афганской армии, которая никогда, исторически, не была армией, а всего лишь сборищем овцепасов, все еще свежа в памяти. Ведь если бы были толковые аналитики в Пентагоне, приоритеты еще в 2014 году были бы расставлены совершенно иные.

А так – да. 12 из 10. И, я так думаю, даже больше.

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