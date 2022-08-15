На сьогоднішній день Україна – це єдина країна у світі, яка взяла участь у повномасштабній війні з ворогом, що багаторазово перевершує її потенціал. Економічно, технічно, технологічно, фінансово, інформаційно та мілітарно.

За темою За шкалою від 0 до 10 ефективність ЗСУ складає всі 12, – у Пентагоні вражені захисниками України

Ніхто не проходив шлях України

Жодна країна у світі, в сучасній історії, не відчувала на собі саме такої масштабної агресії і не тільки вистояла під цим непомірним пресингом, але ще й дала здачі, і почала тиснути у відповідь так, що цей агресор, колосальна брила, що займає 1/9-у суші та перше місце у світі з природних багатств, зламався.

Зламався, забившись у куток, нікчемно скулячи від нерозуміння того, як йому діяти далі, адже кожен наступний крок – патовий.

Але дивно навіть не це, а те чому це так усіх здивувало, особливо Пентагон.

Я чудово пам'ятаю, як у 2014 році ЗСУ розпочали АТО. Як після низки пропозицій України окупантам піти геть з нашої території почався наступ. Почалося з масованого артилерійського удару по позиціях ворога, який одразу їх відкинув на кілометри.

Тоді я у 2014 році писав про те, що в Пентагоні були вражені злагодженістю дій та майстерністю українських артилеристів, які за лічені дні вирішили цілу низку завдань щодо придушення та відтіснення супротивника.

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Пентагон забув про АТО та лютий 2022 року

І тоді мені було дивним це чути від США, адже дивно, що в Пентагоні не знали, що саме в Україні ще з часів СРСР була найкраща артилерійська школа.

У Пентагоні забули про богів війни в Україні, забули про старт АТО 2014-го, дивувалися тому, як ЗСУ вистояли проти росії 2022 року 3 дні, 7 днів, 2 тижні...

Може настав час не дивуватися, а набрати вже розумних аналітиків? А то Facepalm з безглуздою допомогою афганської армії, яка ніколи, історично, не була армією, а лише збіговиськом вівцепасів, все ще свіжа в пам'яті. Адже якби були тямущі аналітики в Пентагоні, пріоритети ще 2014 року були б розставлені зовсім інші.

А так – так. 12 із 10. І, я так думаю, навіть більше.

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