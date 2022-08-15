"Хаймарсы" – это, конечно, хорошо, но не менее важно знать, куда ими стрелять. И судя по тому, как массированно наносятся удары по складам и казармам – недостатка в информации нет.
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россиян сдают везде
Потому что население захваченных территорий сливает места дислокации захватчиков. российских ублюдков сдают везде – на Донбассе, на Херсонщине, в Харьковской и Запорожской областях.
К удивлению самих оккупантов, Украина оказалась тотально враждебной территорией. Всюду их ненавидят.
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Потому и войну россия не сможет выиграть. Можно одолеть армию, но невозможно победить народ.
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