"Хаймарсы" – это, конечно, хорошо, но не менее важно знать, куда ими стрелять. И судя по тому, как массированно наносятся удары по складам и казармам – недостатка в информации нет.

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россиян сдают везде

Потому что население захваченных территорий сливает места дислокации захватчиков. российских ублюдков сдают везде – на Донбассе, на Херсонщине, в Харьковской и Запорожской областях.

К удивлению самих оккупантов, Украина оказалась тотально враждебной территорией. Всюду их ненавидят.

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Потому и войну россия не сможет выиграть. Можно одолеть армию, но невозможно победить народ.

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