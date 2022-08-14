Один из лучших примеров – Чечня. Вместо продолжать кровопролитную и непопулярную войну, московиты купили кадыровый клан и кадыровские спми утопили Чечню в крови в угоду новым хозяевам.

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путин загрустил

Но путину стало скучно жить по старым лекалам, и он начал войну, разрушившую все мифы, которые помогали московитам править империей.

путин разрушил миф о непобедимой российской армии. Если бы не напал на нас, их бы 100 лет все боялись. путин разрушил миф о загадочной русской душе. В Буче, Ирпене, десятках других мест весь мир увидел, что души у них нет. Вместо души пи**енный унитаз.

путин собственноручно разрушил главный миф об армии россии / Фото Getty Images

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Взрывы в Крыму

путин разрушил миф о безопасности на территории россии, потому что ядерный щит и все такое. Пхй этот ядерный щит. ВСУ бьют туда, куда считают необходимым.

Удар по Крыму имеет колоссальное политическое значение. Украина демонстрирует силу. путин снова демонстрирует слабость. Так, шаг за шагом, мы победим. Сложно, большими жертвами, сверхусилиями, но неотвратимо.

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