Ведь это так не либерально. И без уважения к великой русской культуре, балету и особенно к творчеству Достоевского.

По теме Границы на замок: какие страны уже закрыли въезд для граждан россии из-за войны в Украине

Давайте сразу оговоримся

Речь не идет о том, что политические беженцы из россии должны быть выдворены назад в россию, чтобы попасть в тюрьму. Нет. Ведь действительно удивительно, если бы, например, во время Второй Мировой Войны Эйнштейна отправили назад в гитлеровскую Германию. Это бы дорого стоило и ему и американской науке. Это не рационально. Речь идет о туристических визах, которые все еще получают россияне. И это ненормально.

Почему? Просто потому, что это говорит о том, что как будто бы ничего не случилось. Как будто бы российские граждане, проживающие в россии, платящие налоги и поддерживающие путина, ни в чем не виноваты. Не несут никакой моральной ответственности за то, что творит российская армия от их имени.

Если россияне остались в россии и не выступают против режима, то они пошли на компромисс. Это означает, что даже если они морально страдают от войны, то они все равно нашли для себя аргументы, почему им стоит остаться. И не важно, это ипотека, хорошая работа или даже старушка мама. Это компромисс, на который они пошли. Они решили, что им удобнее принять войну. И за этот компромисс они должны заплатить.

Читайте Границы ЕС должны быть закрыты для россиян: почему Эстония выступила с мощным призывом

россиянам нужно брать пример с Германии

Природа санкций – бинарна. Они либо есть, либо их нет. Они могут быть не идеальны. Они могут казаться не справедливыми. Но их природа всегда бинарна. Вы либо вводите ограничения. Вы либо не вводите их. И мы можем считать наш мир не справедливым, но как тогда мы назовем мир, где страна начинает войну и геноцид против другого народа, а им ничего за это не будет. Этот мир будет гораздо ужаснее, чем тот мир, в котором мы живем. Как бы российская либерально-демократическая тусовка назвала бы такой мир? Где можно творить что угодно. И потом все живут так, как будто бы этого не случилось.

Выдача туристических виз россиянам подразумевает, что как будто ничего не случилось. Как будто граждане, приехавшие на шоппинг в Милан, на воды в Карловы Вары или за вкусным вином в Тоскану, не имеют отношения к стране, которая развязала жестокую войну. При том, что с вероятностью больше 50% эти граждане поддерживают жестокую войну. Это было бы очень цинично. Это до сих пор есть очень цинично, ведь визы все еще выдаются.

Нужно ли способствовать утечке мозгов из россии? Да. Нужно ли помогать тем, кто выступает в открытую против войны и хочет сбежать от репрессий? Да. Это полезные россияне. Не хорошие, а именно полезные. И таким людям, которые открыто заявят, что не хотят жить в фашистском государстве, визы выдавать надо. Надо предоставлять им статус беженца. Потому что это справедливо. И потому что каждый такой случай ослабляет россию. Но не в том случае, когда кто-то, заработав деньги в рамках правил режима путина, едет ненадолго отдохнуть в ненавистную гейропу.

Если россиянин пошел на компромисс с фашизмом своей страны, то он заслужил отдых максимум под Саками. И то временно. Это справедливо. И с уважением к великой русской литературе.

И да, у Достоевского есть роман. "Преступление и наказание". россия творит преступления. И удивительно, если бы оно оставалось безнаказанным. Так что это решение как раз в духе великой русской культуры и великой русской литературы.

российские либералы мечтают о свободной россии будущего. Так вот, им надо брать пример с Германии. Которая прошла искупление. Искупление своих грехов. И приняла на себя коллективную вину и коллективную ответственность. Ответственность за аннексию Крыма. За войну в Грузии. За геноцид в Буче. За убийство в Еленовке. За уничтожение Мариуполя. И этот список бесконечный.

И пока они не поняли, что все это преступление, которое требует наказания, у них не будет шанс изменить свою страну. россия так и останется до конца империей, угрожающей своим соседям и своим гражданам. И "безвиз" для россиян – это лишь малое наказание за такие преступления.

Также интересно – Пономарев рассказал, кто может заменить путина: смотрите видео