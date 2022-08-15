"Заробитчане" на войне

Все чаще на оккупированные территории россияне привозят своих гражданских рабочих, выполняющих двойные задания. Некий dual use персонал.

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О чем идет речь? По всей России собирают отряды медиков, чтобы отработать вахтенные методы в разных районах временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины.

Зацитирую: "Поступали с разными травмами, были и минно-взрывные ранения, – рассказали медики. – В основном это было население с территорий, где сейчас идут боевые действия. Гражданского населения было очень много".

То есть гражданского населения было очень много, но, конечно, были и военные. Таким образом, российские медики в тылу россиян оказывают первую помощь раненым россиянам, заменяя военные полевые госпитали. Кстати, в сарове похоронили местного медика, погибшего на Донбассе.

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Легенды по старой методичке

Идём дальше. А кто производит ремонты техники? Военную технику на переднем крае ремонтируют бригады с заводов-производителей. Это также стало известно из некрологов, когда хоронили ремонтника с ижевского завода "Купол", производящего зенитно-ракетные комплексы "Тор".

Кто проводит разминирование оккупированных территорий? Не военные саперы, а МЧС россии. Кто производит ремонты ключевых объектов инфраструктуры, чтобы наладить жизнь в тылу? Не инженерные войска или рембаты, а подразделения рабочих-"добровольцев". Об этом мы узнали из видео рабочих "Мосводоканала", которых бросили с зарплатой на оккупированной Луганской области.

"Вахтовики", "добровольцы", "командировка", "волонтеры" – чем эти люди отличаются так называемыми военными "отпускниками" образца 14-го года?

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