Ракетний терор триватиме

Перший – це сама незалежність України, а другий – це шість місяців героїчної боротьби українського народу проти ворога, що перевищує кількісно і технічно.

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Тому цілком очікувано, що окупанти можуть на 24 серпня організувати масштабний обстріл території України ракетним озброєнням. І ті переміщення, які відзначаються територією росії, вказують саме на це.

Три "бази смерті"

Так, на початок серпня на аеродромі 929-го державного льотно-випробувального центру міністерства оборони імені В. П. Чкалова, який росташований на авіабазі ахтубінськ в південному військовому окрузі, було сконцентровано не менше 30 ракет Х-47 "Кинджал".

На аеродром Бельбек (тимчасово окупована територія Криму) перекинули чотири винищувачі МіГ-31 з аеродрому кущівського краснодарського краю. Нагадаю, що саме МіГ-31 на сьогоднішній день є носіями гіперзвукових Х-47М "Кинджал".

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Цього тижня з улан-уде зафіксували вихід ешелонів із боєприпасами у складі 28 вагонів, з ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 зенітно-ракетних установок. До кордону з Україною ешелон прибуде до 23 серпня.

Все це говорить про те, що до 24 серпня окупанти можуть задіяти комбіновані засоби ураження, щоб, як і властиво терористам, затьмарити День Незалежності України.

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