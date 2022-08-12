росії доведеться охолонути
Таке нововведення спровокувало бурхливу реакцію мзс рф, яке оголосило, що захід є маячнею і порушенням прав людини, зокрема свободи пересування. Спробуємо розібратися, чи є в діях Естонії порушення і чи варто перейняти таку практику іншим державам, як до цього закликав раніше Президент України Володимир Зеленський.
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Свобода пересування, з-поміж іншого, гарантується статтею 2 Протоколу 4 до Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Зокрема пункт 2 статті надає особі право залишати будь-яку країну, враховуючи власну.
Відтак, з позиції згаданої захаровою свободи пересування заходи Естонії не становлять протиправного втручання.
За що боролися
Однак варто розглянути ще один аспект. Обмеження на в'їзд до Естонії винятково для росіян може бути дискримінацією за національною ознакою, яка в контексті свободи пересування є порушенням статті 14 Європейської конвенції.
Вирішуючи, чи було дискримінаційне поводження, суд застосовує спеціальний тест, суть якого зводиться до відповіді на два запитання:
- Чи була різниця у поводженні з особами в однакових або відносно однакових ситуаціях?
- Якщо так, то чи така різниця є об'єктивно виправданою?
- Чи переслідує вона законну мету?
- Чи заходи є пропорційними законній меті?
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Не слід ігнорувати, що етнічні росіяни становлять приблизно 24% населення Естонії, маючи компактні регіони проживання, де можуть бути штучно активізовані рф сепаратистські настрої та проведені спеціальні військові операції для протидії "геноциду русскіх".
Відтак, різниця в ставленні обумовлена міркуваннями національної безпеки та безпосередньою загрозою, яку для неї становлять росіяни. Це є законною метою, передбаченою безпосередньо в статті 2 Протоколу 4. Окрім того, очевидно, що така заборона є частиною санкційної політики Естонії, яку вона реалізує межах дотримання зобов'язань erga omnes (тих норм міжнародного права, порушення яких несе шкоду не для однієї держави, а для міжнародного співтовариства загалом), що додає легітимності цьому заходу.
Профілактика від "русского міра"
Чи правомірно забороняти в'їзд усім росіянам? Не вдаючись до філософських роздумів про "хороших" і "поганих" росіян, слід наголосити, що заборона на в'їзд від початку містить низку винятків.
На росії усвідомлюють, що посилання на міжнародне право прав людини в цьому випадку є абсурдним. Адже такі заборони є реакцією на широкомасштабні та систематичні порушення прав людини саме з боку рф. Відповідно до чинної статистики, майже 80% росіян підтримують "спеціальну військову операцію", а, відтак, самі є загрозою, незалежно від того, хто перебуває при владі у кремлі. Можна припустити, що приклад Естонії буде наслідуваним іншими державами Балтії, а також Фінляндією, яка зробила схожу заяву напередодні.
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Виглядає доцільним як тимчасовий контрзахід ввести заборону на в'ізд також іншим державам Шенгенської зони. Це продемонструє росіянам, що їхня підтримка злочинних дій буде мати наслідки, а відповідальність нестимуть не лише вищі очільники, але й держава в цілому. Окрім того, це не дозволить розповсюджувати ідеологію ворожнечі та заклики до використання сили всередині Європи, всупереч основоположним принципам міжнародного права.
Подібний захід матиме позитивні довгострокові наслідки, а саме – спонукатиме росіян не тікати з корабля, що гниє та тоне, а ремонтувати його та змінювати, забезпечуючи відданість принципам верховенства права, демократії та прав людини.
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