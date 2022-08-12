росії доведеться охолонути

Таке нововведення спровокувало бурхливу реакцію мзс рф, яке оголосило, що захід є маячнею і порушенням прав людини, зокрема свободи пересування. Спробуємо розібратися, чи є в діях Естонії порушення і чи варто перейняти таку практику іншим державам, як до цього закликав раніше Президент України Володимир Зеленський.

Важливе росія показала світу реальну морду, але сама цього поки не помітила

Свобода пересування, з-поміж іншого, гарантується статтею 2 Протоколу 4 до Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Зокрема пункт 2 статті надає особі право залишати будь-яку країну, враховуючи власну.

Втім, виникає логічне запитання: чи надає стаття право в'їжджати в будь-яку країну? Відповідь знаходимо в практиці Європейського суду з прав людини. Так, у рішеннях у справах "Шіошвілі та інші проти росії" (§58), "Бауман проти Франції" (§61), "Гочев проти Болгарії" (§44) суд зазначив, що свобода пересування не передбачає необмеженого права подорожувати до будь-якої країни. Вона лише гарантує, що людина може залишити будь-яку державу. Так само свобода не надає право на отримання візи, а тому на неї не можна посилатися, щоб оскаржити скасування або відмову національних органів надавати візу (рішення у справі "Консор Демір проти Франції" (§23).

Відтак, з позиції згаданої захаровою свободи пересування заходи Естонії не становлять протиправного втручання.

За що боролися

Однак варто розглянути ще один аспект. Обмеження на в'їзд до Естонії винятково для росіян може бути дискримінацією за національною ознакою, яка в контексті свободи пересування є порушенням статті 14 Європейської конвенції.

Вирішуючи, чи було дискримінаційне поводження, суд застосовує спеціальний тест, суть якого зводиться до відповіді на два запитання:

Чи була різниця у поводженні з особами в однакових або відносно однакових ситуаціях? Якщо так, то чи така різниця є об'єктивно виправданою?

Чи переслідує вона законну мету?

Чи заходи є пропорційними законній меті?

Що стосується Естонії, на перший погляд, справді, здається, що до росіян ставляться інакше (накладають заборону), аніж до громадян інших держав в однаковій ситуації (видача віз). Однак ситуація не є аналогічною. Її слід розглядати в широкому контексті, починаючи відлік з моменту протиправної окупації держави СРСР у 1940 році. Також варто брати до увагу збройну агресію рф щодо Грузії, Молдови та України, погрози силою щодо Нарви та численні заяви російських політиків і популістів щодо необхідності відновлювати "історичну росію" та "визволяти" дедалі нові суверенні території.

Радимо Аmnesty International здійснила людожерський "камінг-аут" задовго до скандального звіту про ЗСУ

Не слід ігнорувати, що етнічні росіяни становлять приблизно 24% населення Естонії, маючи компактні регіони проживання, де можуть бути штучно активізовані рф сепаратистські настрої та проведені спеціальні військові операції для протидії "геноциду русскіх".

Відтак, різниця в ставленні обумовлена міркуваннями національної безпеки та безпосередньою загрозою, яку для неї становлять росіяни. Це є законною метою, передбаченою безпосередньо в статті 2 Протоколу 4. Окрім того, очевидно, що така заборона є частиною санкційної політики Естонії, яку вона реалізує межах дотримання зобов'язань erga omnes (тих норм міжнародного права, порушення яких несе шкоду не для однієї держави, а для міжнародного співтовариства загалом), що додає легітимності цьому заходу.

Профілактика від "русского міра"

Чи правомірно забороняти в'їзд усім росіянам? Не вдаючись до філософських роздумів про "хороших" і "поганих" росіян, слід наголосити, що заборона на в'їзд від початку містить низку винятків.

Вона не застосовується щодо співробітників дипломатичних місій, членів їхніх родин і осіб, які беруть участь в міжнародних перевезеннях. Більше того, близькі родичі громадян Естонії та власники постійного виду на проживання також зможуть в'їхати до країни. Обмеження не поширюються на росіян, які потребують гуманітарної допомоги, та на тих, хто має право на вільне пересування, відповідно до права ЄС. Таким чином, можна говорити про пропорційність заходу законній меті.

На росії усвідомлюють, що посилання на міжнародне право прав людини в цьому випадку є абсурдним. Адже такі заборони є реакцією на широкомасштабні та систематичні порушення прав людини саме з боку рф. Відповідно до чинної статистики, майже 80% росіян підтримують "спеціальну військову операцію", а, відтак, самі є загрозою, незалежно від того, хто перебуває при владі у кремлі. Можна припустити, що приклад Естонії буде наслідуваним іншими державами Балтії, а також Фінляндією, яка зробила схожу заяву напередодні.

Варте уваги Хазяїн кремля вказав Орбану на його справжнє місце і зробив його своєю зручною "штучкою"

Виглядає доцільним як тимчасовий контрзахід ввести заборону на в'ізд також іншим державам Шенгенської зони. Це продемонструє росіянам, що їхня підтримка злочинних дій буде мати наслідки, а відповідальність нестимуть не лише вищі очільники, але й держава в цілому. Окрім того, це не дозволить розповсюджувати ідеологію ворожнечі та заклики до використання сили всередині Європи, всупереч основоположним принципам міжнародного права.

Подібний захід матиме позитивні довгострокові наслідки, а саме – спонукатиме росіян не тікати з корабля, що гниє та тоне, а ремонтувати його та змінювати, забезпечуючи відданість принципам верховенства права, демократії та прав людини.

До теми – росіян вирішили покарати скасуванням шенгену: дивіться відео