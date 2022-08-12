россии придется остыть
Такое нововведение спровоцировало бурную реакцию мид рф, которое объявило, что мера является бредом и нарушением прав человека, в частности свободы передвижения. Попробуем разобраться, есть ли в действиях Эстонии нарушения и следует ли перенять такую практику другим государствам, как к этому призвал ранее Президент Украины Владимир Зеленский.
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Свобода передвижения, в частности, гарантируется статьей 2 Протокола 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, пункт 2 статьи предоставляет лицу право покидать любую страну, учитывая собственную.
Следовательно, с позиции упомянутой захаровой свободы передвижения меры Эстонии не составляют противоправного вмешательства.
За что боролись
Однако следует рассмотреть еще один аспект. Ограничения на въезд в Эстонию исключительно для россиян могут быть дискриминацией по национальному признаку, который в контексте свободы передвижения является нарушением статьи 14 Европейской конвенции.
Решая, было ли дискриминационное поведение, суд применяет специальный тест, суть которого сводится к ответу на два вопроса:
- Была ли разница в обращении с лицами в одинаковых или относительно одинаковых ситуациях?
- Если да, то объективно ли оправдана такая разница?
- Преследует ли она законную цель?
- Пропорциональны ли меры законной цели?
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Не следует игнорировать, что этнические россияне составляют примерно 24% населения Эстонии, имея компактные регионы проживания, где могут быть искусственно активизированы сепаратистские настроения и проведены специальные военные операции для противодействия "геноциду русских".
Следовательно, разница в отношении обусловлена соображениями национальной безопасности и непосредственной угрозой, которую для нее представляют россияне. Это является законной целью, предусмотренной непосредственно в статье 2 Протокола 4. Кроме того, очевидно, что такой запрет является частью санкционной политики Эстонии, которую она реализует в пределах соблюдения обязательств erga omnes (тех норм международного права, нарушение которых несет вред не для одного государства, а для международного сообщества в целом), что придает легитимности этой мере.
Профилактика от "русского мира"
Правомерно ли запрещать въезд всем россиянам? Не прибегая к философским размышлениям о "хороших" и "плохих" россиянах, следует отметить, что запрет на въезд изначально содержит ряд исключений.
На россии осознают, что ссылка на международное право прав человека в этом случае абсурдна. Ведь такие запреты являются реакцией на широкомасштабные и систематические нарушения прав человека как раз со стороны россии. Согласно действующей статистике, почти 80% россиян поддерживают "специальную военную операцию", а, следовательно, сами представляют угрозу, независимо от того, кто находится у власти в кремле. Можно предположить, что примеру Эстонии будут следовать другие государства Балтии, а также Финляндия, которая сделала подобное заявление накануне.
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Выглядит целесообразным как временная контрмера ввести запрет на въезд также другим государствам Шенгенской зоны. Это продемонстрирует россиянам, что их поддержка преступных действий будет иметь последствия, а ответственность будут нести не только высшие руководители, но и государство в целом. Кроме того, это не позволит распространять идеологию вражды и призывы к использованию силы внутри Европы, вопреки основополагающим принципам международного права.
Подобная мера будет иметь положительные долгосрочные последствия, а именно – побуждать россиян не убегать с гниющего и тонущего корабля, а ремонтировать его и менять, обеспечивая приверженность принципам верховенства права, демократии и прав человека.
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