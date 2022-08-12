россии придется остыть

Такое нововведение спровоцировало бурную реакцию мид рф, которое объявило, что мера является бредом и нарушением прав человека, в частности свободы передвижения. Попробуем разобраться, есть ли в действиях Эстонии нарушения и следует ли перенять такую практику другим государствам, как к этому призвал ранее Президент Украины Владимир Зеленский.

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Свобода передвижения, в частности, гарантируется статьей 2 Протокола 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, пункт 2 статьи предоставляет лицу право покидать любую страну, учитывая собственную.

Впрочем, возникает логичный вопрос: дает ли статья право въезжать в любую страну? Ответ находим в практике Европейского суда по правам человека. Так, в решениях по делам "Шиошвили и другие против россии" (§58), "Бауман против Франции" (§61), "Гочев против Болгарии" (§44) суд отметил, что свобода передвижения не предусматривает неограниченного права путешествовать в какие угодно страны. Она только гарантирует, что человек может покинуть любое государство. Так же свобода не дает право на получение визы, поэтому на нее нельзя ссылаться, чтобы обжаловать отмену или отказ национальных органов предоставлять визу (решение по делу "Консор Демир против Франции" (§23).

Следовательно, с позиции упомянутой захаровой свободы передвижения меры Эстонии не составляют противоправного вмешательства.

За что боролись

Однако следует рассмотреть еще один аспект. Ограничения на въезд в Эстонию исключительно для россиян могут быть дискриминацией по национальному признаку, который в контексте свободы передвижения является нарушением статьи 14 Европейской конвенции.

Решая, было ли дискриминационное поведение, суд применяет специальный тест, суть которого сводится к ответу на два вопроса:

Была ли разница в обращении с лицами в одинаковых или относительно одинаковых ситуациях? Если да, то объективно ли оправдана такая разница?

Преследует ли она законную цель?

Пропорциональны ли меры законной цели?

Что касается Эстонии, на первый взгляд действительно кажется, что к россиянам относятся иначе (накладывают запрет), чем к гражданам других государств в одинаковой ситуации (выдача виз). Однако ситуация не аналогична. Ее следует рассматривать в широком контексте, начиная отсчет с момента противоправной оккупации государства СССР в 1940 году. Также следует принимать во внимание вооруженную агрессию россии относительно Грузии, Молдовы и Украины, угрозы силой в отношении Нарвы и многочисленные заявления российских политиков и популистов о необходимости восстанавливать "историческую россию" и "освобождать" все новые суверенные территории.

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Не следует игнорировать, что этнические россияне составляют примерно 24% населения Эстонии, имея компактные регионы проживания, где могут быть искусственно активизированы сепаратистские настроения и проведены специальные военные операции для противодействия "геноциду русских".

Следовательно, разница в отношении обусловлена соображениями национальной безопасности и непосредственной угрозой, которую для нее представляют россияне. Это является законной целью, предусмотренной непосредственно в статье 2 Протокола 4. Кроме того, очевидно, что такой запрет является частью санкционной политики Эстонии, которую она реализует в пределах соблюдения обязательств erga omnes (тех норм международного права, нарушение которых несет вред не для одного государства, а для международного сообщества в целом), что придает легитимности этой мере.

Профилактика от "русского мира"

Правомерно ли запрещать въезд всем россиянам? Не прибегая к философским размышлениям о "хороших" и "плохих" россиянах, следует отметить, что запрет на въезд изначально содержит ряд исключений.

Он не применяется в отношении сотрудников дипломатических миссий, членов их семей и лиц, участвующих в международных перевозках. Более того, близкие родственники граждан Эстонии и владельцы постоянного вида на жительство также смогут въехать в страну. Ограничения не распространяются на россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и на тех, кто имеет право на свободное передвижение в соответствии с правом ЕС. Таким образом, можно говорить о пропорциональности меры законным целям.

На россии осознают, что ссылка на международное право прав человека в этом случае абсурдна. Ведь такие запреты являются реакцией на широкомасштабные и систематические нарушения прав человека как раз со стороны россии. Согласно действующей статистике, почти 80% россиян поддерживают "специальную военную операцию", а, следовательно, сами представляют угрозу, независимо от того, кто находится у власти в кремле. Можно предположить, что примеру Эстонии будут следовать другие государства Балтии, а также Финляндия, которая сделала подобное заявление накануне.

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Выглядит целесообразным как временная контрмера ввести запрет на въезд также другим государствам Шенгенской зоны. Это продемонстрирует россиянам, что их поддержка преступных действий будет иметь последствия, а ответственность будут нести не только высшие руководители, но и государство в целом. Кроме того, это не позволит распространять идеологию вражды и призывы к использованию силы внутри Европы, вопреки основополагающим принципам международного права.

Подобная мера будет иметь положительные долгосрочные последствия, а именно – побуждать россиян не убегать с гниющего и тонущего корабля, а ремонтировать его и менять, обеспечивая приверженность принципам верховенства права, демократии и прав человека.

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