Орбан на коротком поводке

Хочет – попросит сделать грязную работу. А захочет – заставит. Анекдот об удобной штучке и царевне-лягушке пересказывать не буду, но поищите, он уместен.

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Когда Венгрия выбивала себе "исключение" из пакета санкций на нефть, их предупреждали, что это плохо кончится. Мои предупреждения Орбан воспринял как угрозу и даже требовал гарантии против "несчастного случая". Вот он и для Венгрии, и для Чехии, и для Словакии, которые зависят от поставок по нефтепроводу.

Они это смогут пережить, Европе есть где брать горючее, но мы не должны злорадствовать. Нам нужно помочь стране-наркоману, зависимому от одного поставщика нефти, слезть с этой иглы.

Как перевоспитать венгров

Мы должны понимать, что венгры будут работать на россию и путин безотносителен к тому, делают ли они это с удовольствием или по принуждению. Унижение Орбана путина не волнует, главное, чтобы штучка кричала о вреде санкций.

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Правильным решением было бы способствовать диверсификации поставок. И здесь у нас есть что предложить. У нас есть отличный нефтепровод Одесса – Броды, который соединяется с "Дружбой". После победы и разблокирования Одесского порта, мы сможем наполнить его нефтью для "Дружбы".

И тогда Венгрия получит доступ к разным поставщикам нефти. И сможет не зависеть от путинских проделок. А мы, может быть, даже станем друзьями с венграми.

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