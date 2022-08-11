Война идет, жизнь продолжается

Только для вывоза "Запорожстали" в августе – сентябре 1941-го понадобилось примерно 8 тысяч вагонов, а ежедневно на восток отправляли от 600 до 900 вагонов с оборудованием, сырьем, материалами.

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Не берусь оценивать, насколько объективны эти цифры, цитируемые советской историографией, однако нет сомнения в том, что как тогда, так и сейчас восстановление и наращивание национального производственного потенциала является одним из краеугольных камней экономической устойчивости в борьбе с врагом.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с начала войны в безопасные регионы удалось переместить около 700 предприятий. Более 480 уже возобновили деятельность и дают первые экономические результаты.

Только в июле, по информации Министерства финансов, дефицит бюджета удалось сократить почти в 40 раз. Конечно, значительная заслуга в этом – международной финансовой помощи Украине. Однако, если посмотреть по другим статьям наполнение бюджета (налог на доходы физических лиц, военный сбор, НДС, налог на прибыль предприятий), то они тоже выросли, и не малая роль в этом процессе – как раз экономической активности релокированного бизнеса и возобновления его работы.

Вызовы для Украины

Однако пока все это не позволяет решить те глобальные вызовы, которые поставила перед страной война. А они более чем серьезные: ожидания дефицита бюджета к концу года почти в 50 миллиардов долларов, падение национального ВВП более чем на 30%, более 39 тысяч разрушенных объектов инфраструктуры, на которые уже сейчас нужно более 17 миллиардов долларов.

В то же время, такая масштабная бизнес-миграция может спровоцировать еще и ряд дополнительных проблем. Среди них – экономический дисбаланс регионов, нарушение финансовой самодостаточности общин, а затем – и угрозы основам децентрализации, катастрофические потери человеческого капитала и потенциальных для экономики трудовых ресурсов.

Поэтому важно искать новые формулы современных экономических решений, которые способны не просто перевести экономику в режим восстановления, а запустить процесс трансформации эффективного существования государства, даже в условиях войны.

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Как решить проблему

Одна из них – предложенный недавно Офисом Президента Fast Recovery Рlan, главной целью которого является восстановление за 5 – 6 месяцев в разных уголках Украины разрушенной критической инфраструктуры, учитывая школы, объекты ЖКХ, медицинские учреждения и, конечно же, частные и многоквартирные дома.

Ключевая идея – не просто строительство, а создание дополнительных рабочих мест, запуск сферы строительства, транспорта, усиление покупательной способности населения, наполняемость центральных и местных бюджетов и привлечение в реальный сектор экономики необходимых дополнительных денежных резервов без включения печатного станка.

Конечно, в реализации этого плана большие надежды – на наших международных партнеров, и они их более чем оправдывают. Недавно стало известно, что Эстония отстроит 15 объектов в Житомирской области. Великобритания присоединится к восстановлению Киева и Киевской области. Италия готова построить драмтеатр в Мариуполе. Чехия поможет Украине в "зеленом" послевоенном восстановлении окружающей среды.

Однако поддержка партнеров не может блокировать мобилизацию внутренних ресурсов страны. И дело не только в финансах. Несколько недель назад я писал об одном из ключевых принципов регионального развития, который позволил странам еврозоны успешно пережить глобальный экономический кризис 2009 и переосмыслить собственную региональную политику. Этот подход получил название смарт-специализация.

Под ним подразумевается политика экономического роста, основанная на инновациях, в которой реализуется попытка комплексного анализа и управления региональным потенциалом с позиции привлечения прогрессивного научно-технологического развития. И такой подход, уверен, должен иметь одно из ключевых мест в процессе восстановления деоккупированных территорий.

Поэтому уже вскоре в Киевской области, а именно в трех пострадавших от войны общинах Броварского района, стартует пилотный проект, призванный создать стратегии восстановления экономики соответствующих территорий с учетом подхода смарт-специализации.

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Четыре плюса смарт-специализации

Почему это важно именно сейчас и как может стать успешным билетом на восстановление не только пострадавших общин Киевской области, но и всей экономики?

Во-первых, смарт-специализация – это хороший индикатор для привлечения средств в регионы. Только в 2014 – 2020 годах бюджет проектов в рамках смарт-специализации для стран ЕС составил 66 миллиардов евро. Из них соседняя Польша получила 9,95 млрд евро, Испания – 7,94 млрд евро, Германия – 6,43 млрд евро.

Украина, конечно, пока не член ЕС, но стала одним из мировых трендов, на фоне чего в экономику страны уже вливаются значительные финансовые ресурсы. Кроме того, получение статуса кандидата на члены в ЕС открывает нам двери в среднесрочной перспективе к большему количеству финансовых ресурсов в пределах фондов ЕС, а потому правильный подход по установившимся для Европы правилам к проектам развития важно заложить и реализовывать уже сейчас.

Во-вторых, реализация такого подхода позволит усилить децентрализационные процессы, которые за последние шесть месяцев существенно ослабли на фоне централизации управления страной в условиях военного положения. Ведь ключевой принцип "снизу вверх", который преследует смарт-специализация, снова возвращает местным управленцам роль не просто наблюдателей, а одних из лидеров трансформации своих территорий.

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В-третьих, ключевая философия разумной специализации – это борьба с вызовами, используя арсенал внутреннего потенциала каждого из регионов и инновации. Прежде всего, речь идет о конкретных экономических эффектах в виде пусть и локальных, но технологических и современных производств, которые станут элементом устойчивого развития и в результате будут влиять на способность общин в дальнейшем.

Четвертое – реализация подхода разумной специализации, будь то промышленность, энергетика или цифровая индустрия, потребует высококвалифицированного персонала, а, значит, и возвращения на соответствующие территории важных для экономики трудовых ресурсов.

Поэтому, не дожидаясь победы и окончания войны, уже сейчас важно формировать концептуальные стратегии смарт-восстановления деоккупированных территорий по принципу разумной специализации, и искать потенциально возможные в нынешних реалиях безопасности конкретные инвестиционные предложения для их наполнения. Ведь даже небольшой по своим масштабам центр ЗД-печати или колл-центр иностранной компании может дать пострадавшей общине экономический эффект, соразмерный с мини-производством, или создать больше рабочих мест, чем агрофирма.

И такой подход способен существенно ускорить курс восстановления страны и превратить Украину из зоны боевых действий в плацдарм рождения современных инновационных решений и решений разумной специализации, которые запустят реверс утраченного человеческого капитала и обеспечат с помощью локальных изменений в экономике деоккупированных территорий большой цивилизационный скачок.

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