Війна іде, життя триває

Лише для вивезення "Запоріжсталі" у серпні – вересні 1941-го знадобилося приблизно 8 тисяч вагонів, а щодня на схід відправляли від 600 до 900 вагонів з обладнанням, сировиною, матеріалами.

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Не берусь оцінювати, наскільки об'єктивним є ці цифри, що цитує радянська історіографія, однак немає сумніву в тому, що як тоді, так і зараз відновлення та нарощування національного виробничого потенціалу є одним із наріжних каменів економічної стійкості у боротьбі з ворогом.

За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з початку війни в безпечні регіони вдалося перемістити майже 700 підприємств. Понад 480 уже поновили діяльність і дають перші економічні результати.

Лише у липні, за інформацією Міністерства фінансів, дефіцит бюджету вдалося скоротити майже у 40 разів. Звичайно, значна заслуга у цьому – міжнародної фінансової допомоги Україні. Проте якщо подивитись за іншими статтями наповнення бюджету (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ, податок на прибуток підприємств), то вони теж зросли, і не мала роль у цьому процесі – якраз економічної активності релокованого бізнесу та відновлення його роботи.

Виклики для України

Однак поки все це не дозволяє вирішити тих глобальних викликів, які поставила перед країною війна. А вони більш, ніж серйозні: очікування дефіциту бюджету до кінця року у майже 50 мільярдів доларів, падіння національного ВВП на понад 30%, понад 39 тисяч зруйнованих об'єктів інфраструктури, на які уже нині потрібно понад 17 мільярдів доларів.

Водночас така масштабна бізнес-міграція може спровокувати ще й низку додаткових проблем. Серед них – економічний дисбаланс регіонів, порушення фінансової самодостатності громад, а відтак – і загрози основам децентралізації, катастрофічні втрати людського капіталу і потенційних для економіки трудових ресурсів.

Саме тому важливо шукати нові формули сучасних економічних рішень, що здатні не просто перевести економіку у режим відновлення, а запустити процес трансформації ефективного існування держави, навіть в умовах війни.

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Як вирішити проблему

Одна з них – запропонований нещодавно Офісом Президента Fast Recovery Рlan, головною ціллю якого є відновлення за 5 – 6 місяців у різних куточках України зруйнованої критичної інфраструктури, враховуючи школи, об'єкти ЖКГ, медичні заклади і, звичайно ж, приватні та багатоквартирні будинки.

Ключова ідея – не просто будівництво, а створення додаткових робочих місць, запуск сфери будівництва, транспорту, посилення купівельної спроможності населення, наповнюваності центральних і місцевих бюджетів та залучення в реальний сектор економіки потрібних додаткових грошових резервів без увімкнення друкарського станка.

Звичайно, у втіленні цього плану великі сподівання – на наших міжнародних партнерів, і вони їх більш ніж виправдовують. Нещодавно стало відомо, що Естонія відбудує 15 об'єктів на Житомирщині. Велика Британія долучиться до відбудови Києва та Київської області. Італія готова відбудувати драмтеатр у Маріуполі. Чехія допоможе Україні у "зеленому" повоєнному відновленні довкілля.

Проте підтримка партнерів немає блокувати мобілізацію внутрішніх ресурсів країни. І справа не лише у фінансах. Декілька тижнів тому я писав про один із ключових принципів регіонального розвитку, який дозволив країнам єврозони успішно пережити глобальну економічну кризу 2009-го і переосмислити власну регіональну політику. Цей підхід отримав назву смарт-спеціалізація.

Під ним мається на увазі політика економічного росту, заснована на інноваціях, в якій реалізується спроба комплексного аналізу та управління регіональним потенціалом з позиції залучення прогресивного науково-технологічного розвитку. І такий підхід, переконаний, повинен мати одне із ключових місць у процесі відновлення деокупованих територій.

Тому вже незабаром на Київщині, а саме у трьох постраждалих від війни громадах Броварського району, стартує пілотний проєкт, покликаний створити стратегії відновлення економіки відповідних територій з урахуванням підходу смарт-спеціалізації.

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Чотири плюси смарт-спеціалізації

Чому це важливо саме зараз і як може стати успішним квитком для відновлення не лише постраждалих громад Київщини, але й всієї економіки?

По-перше, смарт-спеціалізація – це хороший індикатор для залучення коштів в регіони. Лише у 2014 – 2020 роках бюджет проєктів в рамках смарт-спеціалізації для країн ЄС склав 66 мільярдів євро. Із них сусідня Польща отримала 9,95 мільярда євро, Іспанія – 7,94 мільярда євро, Німеччина – 6,43 мільярда євро.

Україна, звичайно, поки не член ЄС, але вона стала одним зі світових трендів, на фоні чого в економіку країни вже вливаються значні фінансові ресурси. Крім того, отримання статусу кандидата на члени в ЄС відкриває нам двері у середньостроковій перспективі до більшої кількості фінансових ресурсів в межах фондів ЄС, а тому правильний підхід за усталеними для Європи правилами до проєктів розвитку важливо закласти і реалізовувати вже зараз.

По-друге, реалізація такого підходу дасть змогу посилити децентралізаційні процеси, що за останні шість місяців суттєво послабились на фоні централізації управління країною в умовах воєнного стану. Бо ключовий принцип "знизу вгору", який переслідує смарт-спеціалізація, знову повертає місцевим управлінцям роль не просто спостерігачів, а одних із лідерів трансформації своїх територій.

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По-третє, ключова філософія розумної спеціалізації – це боротьба з викликами, використовуючи арсенал внутрішнього потенціалу кожного з регіонів та інновації. Перш за все йдеться про конкретні економічні ефекти у вигляді хай і локальних, але технологічних та сучасних виробництв, що стануть елементом сталого розвитку і в результаті впливатимуть на спроможність громад у подальшому.

Четверте – реалізація підходу розумної спеціалізації, будь-то промисловість, енергетика, або цифрова індустрія, вимагатиме висококваліфікованого персоналу, а, значить, і повернення на відповідні території важливих для економіки трудових ресурсів.

Тому, не чекаючи перемоги і закінчення війни, вже зараз важливо формувати концептуальні стратегії смарт-відновлення деокупованих територій за принципом розумної спеціалізації та шукати потенційно можливі в нинішніх безпекових реаліях конкретні інвестиційні пропозиції для їх наповнення. Адже навіть невеликий за своїми масштабами центр ЗД-друку, чи колл-центр іноземної компанії може дати постраждалій громаді економічний ефект, співмірний з міні-виробництвом, або створити більше робочих місць, ніж агрофірма.

І такий підхід здатний суттєво пришвидшити курс відновлення країни та перетворити Україну із зони бойових дій на плацдарм народження сучасних інноваційних рішень і рішень розумної спеціалізації, що запустять реверс втраченого людського капіталу й забезпечать з допомогою локальних змін в економіці деокупованих територій великий цивілізаційний стрибок всієї країни.

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