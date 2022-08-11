Друге дихання

Втім, війні не вдалося перекреслити все, й українці продовжили як і раніше повертати життя навіть у забуті куточки своїх міст. Наприклад, старий завод в Івано-Франківську завдяки ентузіастам перетворився на центр для бізнесу та громади.

Радимо Херсонська область готова до звільнення: маршрут втечі росіян вже відомий

Це досвід, який вже сьогодні можна використовувати як інструкцію з відновлення будь-якої старої індустріальної будівлі в Україні.

Загальна вартість ревіталізації заводу "Промприлад" в Івано-Франківську – 35 мільйонів доларів США, 10 мільйонів з них – це залучені інвестиції.

"Спочатку ця сума здалася мені й пані Ярославі (Ярослава Джонсон, президентка Western NIS Enterprise Fund – 24 канал) захмарною! Тепер обоє каємось", – зізнається засновниця Міжнародного саміту мерів та керівниця програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund Ірина Озимок.

Цеглинки успіху

Як зазначає Юрій Филюк, виконавчий директор "Промприлад. Реновація", все почалося з маленьких кроків. Спочатку була візія, побачили перспективу в цих занедбаних заводах і фабриках, яких багато в будь-якому українському місті. Це є проблемою, але в цьому можна побачити і точку розвитку.

Далі Юрій з партнерами знайшли модель спільного інвестування й інтуїтивно прийшли до імпакт-інвестування. Було боязко, але зрештою вдалося залучити 1000 інвесторів з 28 країн, найбільше, звісно, з України.

Щоб реалізувати амбітний проєкт, треба людям показати на прикладі меншого масштабу, як це буде працювати,

– каже підприємець.

Вони орендували в заводу 1000 квадратних метрів та наповнили різними функціями, як-от школа танців, гурток з робототехніки, шкіряний цех, фотостудія. Ба більше, там навіть розмістилась компанія з управління фінансами.

Варте уваги Україна вистояла: яка мрія УНР та УПА втілилася в життя після повномасштабного вторгнення росії

Івано-Франківськ поділився досвідом "оживлення" старого заводу: відео

Чотири кити сучасного міста

"Промприлад" будують на перетині чотирьох напрямків – нова економіка, сучасне мистецтво, нова освіта і урбаністика. Разом ці проєкти створюють екосистеми, в яких головне – творчість та розвиток.

Інший приклад корисного для міста підприємництва, з досвіду Филюка, – ресторан Urban Space 100. Його особливість в тому, що 80% прибутку ресторану витрачають винятково на розвиток міста. За вісім років роботи закладу було профінансовано понад 123 проєкти, що зробили Івано-Франківськ комфортнішим для всіх.

Під час війни Юрій з партнерами створили фонд допомоги ЗСУ та зібрали 1,5 мільйонів доларів США, щоб забезпечити наших захисників на передовій. Також вони зосередилися на допомозі бізнесу в релокації до Івано-Франківська – 50 бізнесів переїхали в "Промприлад".

Ремонт території заводу, який триває з 2017 року, вирішили не припиняти попри війну. "Ми є дороговказом для багатьох. Хто, як не ми, повинен рухатися, незважаючи ні на що?" – зауважив Филюк.

Важливе Паспорт з тризубом: коли в Україні закінчаться суперечки про громадянство

Інструкція з ревіталізації індустріальної будівлі в Україні: що можна почати робити вже зараз