Орбан на короткому повідцю

Хоче – попросить зробити брудну роботу. А захоче – змусить. Анекдот про зручну штучку і царівну-жабу переповідати не буду, але пошукайте, він доречний.

Рекомендуємо Що допоможе швидко відбудувати Україну в умовах війни

Коли Угорщина вибивала собі "виняток" з пакету санкцій на нафту, їх попереджали, що це погано закінчиться. Мої попередження Орбан сприйняв як погрозу і навіть вимагав гарантій проти "нещасного випадку". От він і настав і для Угорщини, і для Чехії, і для Словаччини, які залежать від поставок нафтопроводом.

Вони це зможуть пережити, Європі є де брати пальне, але ми не маємо зловтішатися. Нам треба допомогти країні-наркоману, залежній від одного постачальника нафти, злізти з цієї голки.

Як перевиховати угорців

Ми маємо розуміти, що угорці працюватимуть на росію і путіна безвідносно до того, чи роблять вони це з задоволенням, чи з примусу. Приниження Орбана путіна не обходить, головне, щоб штучка кричала про шкоду санкцій.

Про головне Україна не буде в безпеці, поки не завдасть двох вирішальних ударів по росії

Правильним рішенням було би сприяти диверсифікації постачання. І тут у нас є що запропонувати. У нас є чудовий нафтопровід Одеса – Броди, який сполучається з "Дружбою". Після перемоги та розблокування Одеського порту ми зможемо наповнити його нафтою для "Дружби".

І тоді Угорщина отримає доступ до різних постачальників нафти. І зможе не залежати від путінських витівок. А ми, може, навіть станемо друзями з угорцями.

Важливе – чому Україна зупинили прокачування російської нафти: дивіться відео