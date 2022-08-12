Пророческий роман
События происходят на фоне экономического кризиса из-за эпидемии вирусного заболевания, которое к тому же сделало людей бесплодными. То есть, когда выжившие становятся последними образцами человеческого рода.
Актуальное Аmnesty International осуществила людоедский "каминг-аут" задолго до скандального отчета об ВСУ
В последующие годы их потомки видоизменяются, в результате превращаясь в животных, напоминающих ластоногих с мордами и зубами, приспособленными только для ловли рыбы и наземных существ тоже. И функции их и дальше продолжают сокращаться.
Эволюция российского вырождения
Но после объявления войны, по сути, всему цивилизованному миру стоит вопрос не только о победе Украины, но и о том, как раз и навсегда прекратить такой риск и в будущем.
Достойно внимания россия из кожи вон лезет, чтобы достичь перемирия
Ну а сама россия все больше напоминает Галапагосы. Животные рефлексы. Деньги и ресурсы нужны только под войну, то есть для уничтожения других. Руки и ноги – чтобы убивать и грабить других. Язык – без функции языка (поток пропагандистского бреда – это не язык). Ну и так далее.
В россии очень хотели дегуманизировать других, а результате расчеловечили сами себя, показав миру реальную морду. Но они пока этого не заметили. Война для них (в основном я – о "глубинном народе"), как кино и шоу. Но это пока. Здесь вопрос, может ли быть обратный процесс (в случае осознания своей сущности и галапагосской перспективы)?
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