Пророчий роман

Події відбуваються на тлі економічної кризи через епідемію вірусного захворювання, яке, до того ж, зробило людей безплідними. Тобто, коли ті, хто вижив, стають останніми зразками людського роду.

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Протягом наступних років їх нащадки видозмінюються, в результаті перетворюючись на тварин, які нагадують ластоногих з мордами і зубами, пристосованими лише для лову риби та наземних істот теж. І функції їх і надалі продовжують скорочуватися.

Виявляється, сюжет підходить і для 21 століття. "Острів росія". Есе, яке Вадим Цимбурський написав уже про сучасну рф як варіант майбутнього. Щоправда, він мав на увазі, що ця ізоляційна (від Заходу) концепція будуватиметься не на війні та руйнуванні інших, а на спробах подивитися всередину росії (тобто на творчій логіці).

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Але після оголошення війни по суті всьому цивілізованому світу стоїть питання не лише про перемогу України, а й про те, як раз і назавжди припинити такий ризик і в майбутньому.

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Ну а сама рф дедалі більше нагадує Галапагоси. Тваринні рефлекси. Гроші та ресурси потрібні лише під війну, тобто під знищення інших. Руки та ноги – щоб вбивати та грабувати інших. Мова – без функції мови (потік пропагандистської маячні – це не мова). Ну і так далі.

У росії її дуже хотіли дегуманізувати інших, а результаті розлюднили самі себе, показавши світу реальну морду. Але вони поки що цього не помітили. Війна для них (здебільшого я – про "глибинний народ"), як кіно та шоу. Але це поки що. Тут питання, чи може бути зворотний процес (у разі усвідомлення своєї суті та галапагоської перспективи)?

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