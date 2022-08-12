Чергова зірвана "консерва"
Погіршення справ змушує "бункерного" розкривати приховані карти, "згодовуючи" загалу заготовлені на чорний день "консерви".
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Кейс Аmnesty International у цьому розумінні є класичним. Організація, що принципово уникала медійного мейнстріму, видала сумнівний реліз, яким одразу винесла себе на гребінь міжнародного скандалу.
"Українські війська поставили під загрозу цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, школах і лікарнях... Наступні російські удари по населених пунктах призвели до загибелі мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури", – відчеканили в АІ слова свого генсека Аньєс Калламар.
Цим єдиним релізом АІ знищила свою репутацію в Україні, яку заробляла багато років. Це визнала голова українського офісу Оксана Покальчук, яка заявила про невідповідність звіту стандартам, встановленим в організації й оголосила про звільнення.
Шведів, як і українців, спантеличують маніпуляції або мовчання АІ у випадках, коли вчинені чи анонсовані військові злочини рф обурювали світ. Ідеться, наприклад, про жорстоке вбивство українських бійців у концентраційному таборі в Оленівці. Або – про погрози російського генерала підірвати захоплену ними найбільшу у Європі атомну станцію в Енергодарі. І в першому, і в другому разі АІ красномовно змовчала.
Ці звинувачення перегукуються із жорсткими оцінками у редакційній колонці The Times, де дії Amnesty назвали "тупістю", а саму організацію – рупором пропаганди путіна. "Amnesty, проявивши себе м'яко щодо злочину і фашизму, повинна мати порядність піти зі сцени", – наголосила The Times.
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Знайома методичка
Ще раніше оприлюднили критичні оцінки впливових міжнародних юристів щодо звіту АІ. Слідчий ООН з військових злочинів Марк Гарласко заявив, що Україна може розміщувати сили на територіях, які вона захищає.
Україна має зобов'язання захищати цивільне населення, але вона вживає заходів для цього, допомагаючи мирним жителям у переселенні... Звіт поставить під загрозу українське цивільне населення… Тепер у них (рф – 24 канал) є виправдання,
– зазначив Гарласко.
Інші міжнародні юристи Уейн Джордаш і Анна Микитенко визначили принципові невідповідності, що вказують на упередженість звіту. Вони зокрема зауважили, що в організації не пояснили методику дослідження і відмовилися надати значущі деталі доказів. І наголосили, що, готуючи звіт, АІ не звернулися до українського Міноборони чи будь-якої місцевої правозахисної організації, аби збалансувати висновки.
Відбілення звірств
Там же лунали виправдання фактів бомбардувань і містилися звинувачення на адресу мешканців знищених будинків, які лишалися там під час російських ударів. Причиною бомбардувань в АІ назвали імовірну наявність на даху людини, яка начебто стріляла. Тобто правозахисна організація діяла в стилі російської пропаганди, звинувативши жертву агресії у військових злочинах, які вчинив окупант.
Така очевидна трансформація раніше поважної організації дозволяє вдатися до аналогії із coming-out, коли людина публічно оголошує про зміну статі. Адже справді важко очікувати від правозахисника заяв, що суперечать його природі.
Очевидно, що в АІ усвідомлювали репутаційні ризики. А відтак їхні дії спрямовані на досягнення певних завдань. Можна припустити, що такими є спроби виставити Україну на одному рівні з країною-окупантом, вивести Кремль з-під удару за військові злочини, вплинути на скорочення обсягів західної підтримки України.
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Обрані кремлем
Доволі вірогідно, що такі дії інспіровані москвою. До речі, АІ єдина з міжнародних організацій не має в рф дискримінаційного статусу іноагента, що критично відчутно обмежує умови перебування в країні. Напевно, на знак подяки Amnesty International відмовилася визнати політичного опонента кремля Навального в'язнем сумління.
За свідченнями міжнародного журналіста Neil Hauer, який разом із Донателлою перебував у Краматорську в травні 2022-го, та ще до початку дослідження заявляла, що ЗСУ "скоюють військові злочини". Він так само негативно оцінив інший звіт Донателли Ровери – від 2020 року, щодо Нагірного Карабаху.
Йдеться про один промовистий приклад, що може свідчити про співпрацю АІ зі спецслужбами рф. Але можна вважати, що він є ланкою короткого ланцюга, яким "правозахисну" організацію прив'язали до затерплих незграбних кінцівок бункерного завсідника.
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