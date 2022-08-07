У звіті, який оприлюднили 4 серпня, мовилося що українські військові буцімто піддають небезпеці мирних жителів. Мовляв, ЗСУ створюють бази та застосовують озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях.

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В Amnesty International знищили довіру до себе

Журналісти The Times зазначили, що цього тижня Amnesty International рішуче взялася знищити довіру до себе, слугуючи рупором для путінської пропаганди. Адже, згідно з Женевською конвенцією, юридичні зобов'язання щодо захисту цивільних під час війни – це зовсім не звинувачення та очорнення жертв агресії, чим займається організація

Не дивно, що український офіс організації, з яким не консультувалися, засудив ці передбачувані висновки, водночас російське посольство в Лондоні охоче їх відтворило,

– зазначили в The Times.

У виданні додали, що бійці ЗСУ базуються в цивільних районах, позаяк росіяни саме їх і атакують. Цей метод окупантів вже відомий загалу, адже його застосовували не лише в Україні, а й в Чечні та Сирії.

"Українські сили мужньо протистоять цим загарбникам, одночасно намагаючись допомогти цивільним залишити небезпечні райони", – наголосили журналісти.

Водночас Amnesty International проігнорувала реалії воєнних дій і неправильно зрозуміла зміст міжнародного права.

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Організація проявила м'якість до агресії та фашизму

У The Times нагадали, що раніше Amnesty International вже принижувалася перед кремлем. Організація відмовилася визнати російського опозиціонера алєксєя навальнава в'язнем сумління, тобто людиною, яку переслідують і часто ув'язнюють за мирне висловлювання своїх політичних поглядів. Після шквалу міжнародної критики це висловлювання скасували.

"Очевидно, Amnesty нічого не винесла з цього фіаско. Генеральна секретарка Агнес Калламар поскаржилася, що групу розкритикували в соцмережах, буцімто це вона була якоюсь ображеною стороною, і що її легковажний фейлетон про Україну має статус священного писання", – додали журналісти.

Попри те, що в будь-якій серйозній неурядовій організації генеральна секретарка вже пішла б у відставку, репутацію Amnesty International вже не врятувати жодними засобами.

"Колись шанована гуманітарна організація Amnesty зараз демонструє жалюгідну байдужість до гніту", – підкреслили в The Times.

Журналісти підсумували, що виявивши свою м'якість до злочинності та фашизму, організація "повинна мати порядність піти зі сцени".

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