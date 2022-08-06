У звіті, який опублікували 4 серпня, мовилося що ЗСУ буцімто піддають небезпеці мирних жителів, створюючи бази та застосовуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях. В українському офісі Amnesty International заявили, що не брали участь у підготовці та поширенні доповіді.

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Керівниця українського офісу Amnesty International звільнилася

Покальчук 5 серпня розповіла, що звільнилася з українського офісу Amnesty International.

Це – ще одна втрата, яку мені принесла війна. Улюблена робота, 7 років життя, плани на майбутнє, а останні 5 місяців – ще і рятівне коло у вигляді правозахисної роботи на благо рідної країни під час війни,

– зауважила екскерівниця.

Вона зазначила, що все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар'єра.

"Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю", – додала Покальчук.

За її словами, ще вчора була надія усе виправити та пояснити ситуацію, і після цього той текст видалять, а на його місці з'явиться інший.

"Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться. Я доєдналась до Amnesty International в Україні майже 7 років тому, тому що в першу чергу розділяла цінності організації", – зауважила Покальчук.

Від початку повномасштабної війни український офіс Amnesty International безперервно наголошував на порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права, які здійснила росія. Фахівці ретельно документували всі ці порушення, тож вони ляжуть в основу численних судових розглядів і допоможуть притягнути винних до відповідальності.

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"Ми, з боку українського офісу, постійно наголошували, що пресреліз, який організація випустила 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України. Як ми зазначали, представники Amnesty International врешті звернулись до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь", – розповіла екскерівниця.

За її словами, організація створила матеріал, який прозвучав, як підтримка російських наративів. Тож прагнучи захистити цивільних, це дослідження натомість стало інструментом пропаганди країни-агресорки.

"Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків", – розповіла Покальчук.

Вона підсумувала, що звільняється зі сподіваннями, що всі українці своїми діями та активною позицією зможуть змінити ставлення міжнародної спільноти до нашої країни, а також зрушити міжнародні організації, зробивши їх людянішими, гнучкішими та здатними ефективно реагувати на кризи.

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