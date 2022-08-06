В отчете, опубликованном 4 августа, говорилось, что ВСУ якобы подвергают опасности мирных жителей, создавая базы и применяя вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах. В украинском офисе Amnesty International заявили, что не участвовали в подготовке и распространении доклада.

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Руководитель украинского офиса Amnesty International уволилась

Покальчук 5 августа рассказала, что уволилась из украинского офиса Amnesty International.

Это еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, 7 лет жизни, планы на будущее, а последние 5 месяцев – еще и спасательный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны,

– заметила экс-руководитель.

Она отметила, что все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера.

"Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, которые способны это донести до того, кто не почувствовал эту боль", – добавила Покальчук.

По ее словам, еще вчера была надежда все исправить и объяснить ситуацию, и после этого текст удалят, а на его месте появится другой.

"Сегодня я поняла, что этого не произойдет. Я присоединилась к Amnesty International в Украине почти 7 лет назад, потому что в первую очередь разделяла ценности организации", – отметила Покальчук.

С начала полномасштабной войны украинский офис Amnesty International непрерывно отмечал нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые осуществила россия. Специалисты тщательно документировали все эти нарушения, поэтому они лягут в основу многочисленных судебных разбирательств и помогут привлечь виновных к ответственности.

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"Мы, со стороны украинского офиса, постоянно отмечали, что пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Как мы отмечали, представители Amnesty International наконец обратились в Минобороны с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ", – рассказала экс-руководитель.

По ее словам, организация создала прозвучавший материал как поддержку российских нарративов. Поэтому стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом пропаганды страны-агрессора.

"Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Поэтому я приняла решение покинуть организацию. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий", – рассказала Покальчук.

Она подытожила, что увольняется с надеждами, что все украинцы своими действиями и активной позицией смогут изменить отношение международного сообщества к нашей стране, а также сдвинуть международные организации, сделав их более человечными, гибкими и способными эффективно реагировать на кризисы.

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