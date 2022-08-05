В ефірі 24 каналу російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський прокоментував, що Amnesty International завжди таким займалися. Про це можна взнати в будь-якого ізраїльтянина, адже організація постійно звинувачувала жертв терору.
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На думку Андрія Піонтковського, поява цієї заяви саме зараз – невипадкова, адже путін відчайдушно потребує зупинення вогню. Він навіть звернувся до колишнього німецького канцлера Шредера, також на днях ті ж тези повторював Ердоган.
Публіцист зазначив, що Ердогану путін зараз поручив особливе завдання. Проте інше питання, як він з цим впорається та що за це запросить в російського диктатора.
Ердоган зараз назначений москвою, як найголовніший перемовник. Він повторює всі меми Макрона та Шольца про те, що "непотрібно принижувати росію", "треба дати врятувати путіну обличчя" і так далі,
– повідомив Андрій Піонтковський.
За його словами, є ще такі напрямки роботи росіян:
- Amnesty International.
- Замовні статті в американській пресі.
- Велика кампанія: "ми видаємо українцям зброю, не слідкуємо за цим, невідомо кому вона попадає, HIMARS можуть опинитися в терористів”.
"За 20 років корумпування Заходу, а саме політиків, бізнесменів, ідеологів, лідерів громадської думки, путін створив імперію брехні. Вона вся підвладна одній цілі – зупинити контрнаступ українських військ та навʼязати Україні негайне зупинення вогню на вигідних путіну умовах", – пояснив публіцист.
Які умови зараз вигідні путіну
Андрій Піонтковський зазначив, що це зупинення вогню по лінії зіткнення сторін станом на сьогодні.
Він пояснив, що при цьому російський диктатор вирішує 3 цілі:
- Залишає за собою не тільки ОРДЛО та Крим, а ще захоплені шматки Запорізької та Херсонської областей.
- Продає своєму народу так звану перемогу.
- Найголовніше – наступного дня після так званого перемирʼя вся вашингтонська путінська група, яка має представників в адміністрації, закричить єдиним голосом: "дамо світу шанс, нарешті не розриваються бомби та снаряди, негайно зупинити поставки зброї в Україну".
"Йому це дуже важливо. Він розуміє, що цей маховик сучасних американських озброєнь й трошки європейських починає розкручуватися, тому треба це негайно зупинити. Саме тому він вдається до крайніх методів", – повідомив Піонтковський.
Зустріч путіна з Ердоганом
Публіцист нагадав, що Ердоган матиме зустріч з путіним 5 серпня. російський диктатор буде упрошувати, аби динаміка зернового договору перетворилася в масштабне перемирʼя.
Ердоган запросить величезну ціну й ми вже знаємо яку. Він її вже запросив. Не випадково вчора (3 серпня – 24 канал) почався наступ азербайджанської армії. При цьому ніякої азербайджанської армії немає – є спільна турецька армія,
– розповів Андрій Піонтковський.
За його словами, минулого 2021 року Ердоган та Алієв підписали згоду щодо обʼєднання турецької та азербайджанської армії. Саме тому турецький президент вимагатиме повну свободу в Вірменії та в Сирії. Адже давно хоче покінчити зі своїм старим ворогом Асадом, а також повернути під турецький контроль "перлину" османської імперії – місто Алеппо, зруйнований російською авіацією.
"Ось такі умови поставить Ердоган. Путін перебуває зараз в такій безнадійній ситуації, що він їх виконає", – зазначив Піонтковський.
Дивіться відео: Піонтковський про вимоги путіна
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